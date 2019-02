I favoriti per la vittoria a Sanremo

Festival di Sanremo - i pronostici : per i bookmakers Ultimo e Irama grandi favoriti : Tutto pronto per il 69esimo Festival di Sanremo, uno dei grandi appuntamenti di spettacolo del Belpaese che si terrà nello storico Teatro Ariston. Come sempre saranno milioni gli italiani che si incolleranno al teleschermo per guardare la kermesse canora, ognuno con i suoi gusti musicali e ognuno anche con i suoi favoriti per la vittoria finale. I pronostici non sono mai semplici, ma sono le quote dei bookmakers a darci delle indicazioni su chi ...

Sanremo 2019. I favoriti : secondo i bookmakers sarà volata Ultimo-Irama per la vittoria. Il Volo - Nek e Nigiotti gli outsider : Irama contro Ultimo: si preannuncia una volata a due, secondo i bookmakers per la vittoria del Festival di Sanremo 2019. Sono due idoli delle ultime generazioni i grandi favoriti della vigilia della 69ma kermesse canora sanremese. Ultimo, vincitore della sezione giovani dello scorso anno (quest’anno non c’è la gara dedicata ai giovani), è il superfavorito con una quotazione a 2.5 (giochi 10 euro e ne vinci 25) ma subito alle sue ...

favoriti Sanremo 2019 – Da Ultimo a Il Volo : quote e pronostici di William Hill per il vincitore della 69ª edizione : Chi sono i Favoriti per la vittoria del Festival di Sanremo 2019? Le previsioni di William Hill sono tutte a favore dei giovani: Ultimo, Irama e Il Volo i nomi da tenere d’occhio In vista dell’inizio della 69ª edizione del Festival di Sanremo, William Hill, il più autorevole bookmaker britannico, svela i pronostici sui cantanti in lizza per la vittoria dell’evento musicale e televisivo più atteso dagli italiani. Secondo le previsioni di ...

Superbike - Analisi Test Portimao : la griglia di partenza e i favoriti del Mondiale 2019. Jonathan Rea imprendibile - Yamaha davanti alla Ducati? : Se i Test effettuati a Jerez de la Frontera e, soprattutto, a Portimao, saranno confermati anche nel corso della stagione, il Mondiale 2019 di Superbike è già chiuso prima ancora di iniziare. Jonathan Rea è pronto per il suo quinto titolo consecutivo, con una superiorità che appare sempre più netta ed inossidabile. Il portacolori della Kawasaki conclude questi quattro giorni di Test riservati alle moto derivate di serie con un margine, su tutti ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2019 : nel weekend di scena le Final Four a Pesaro con i padroni di casa favoriti per il successo : Dopo un percorso di qualificazione cominciato a metà settembre, è arrivato il momento della resa dei conti: sabato 26 e domenica 27 gennaio si disputano le Final Four di Coppa della Divisione 2019. Si gioca al Pala Nino Pizza di Pesaro con una formula che prevede semplicemente lo svolgimento delle due semiFinali Italservice Pesaro-Todis Lido di Ostia e Came Dosson-Real Rieti, con le vincitrici dei rispettivi incontri che si sfideranno nella ...

LIVE Djokovic-Pouille - Semifinale Australian Open in DIRETTA : serbo favoritissimo - francese per il miracolo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda Semifinale del tabellone maschile degli Australian Open 2019 di tennis. Sulla Rod Laver Arena di Melbourne (Australia) andrà in scena il confronto tra il numero 1 del mondo Novak Djokovic e il francese Lucas Pouille, grande sorpresa dello Slam Australiano. Nole, come in molte occasioni nelle quali ha raggiunto le fasi finali di un torneo dello Slam, qualcosa ha lasciato per strada: un set ...

Isola dei Famosi 2019 : Brosio e Capparoni partono favoriti per gli scommettitori : Kaspar Capparoni In attesa che siano le dinamiche del gioco a pronosticare ‘vincitori e vinti’, l’Isola dei Famosi 2019, al via questa sera su Canale 5, ha già i suoi favoriti. Per gli analisti, Paolo Brosio e Kaspar Capparoni guardano tutti dall’alto verso il basso. Isola dei Famosi 2019: per gli scommettitori è una gara tra ‘over’. Luca Vismara unico giovane in alto Aperte le scommesse sul quattordicesimo ...

Rally - Mondiale 2019 : i favoriti. Tutti contro Sebastian Ogier. Tante insidie per il francese verso la settima corona : Manca davvero poco e scatterà ufficialmente il Mondiale Rally 2019, 47esima edizione della storia. Si annuncia, come sempre, grandissima battaglia nei 14 appuntamenti previsti, dall’esordio di Monte-Carlo, fino alla tappa australiana di metà novembre. Mai come in questo campionato che si va ad aprire, ci saranno porte aperte per Tutti. Sia ben chiaro, ovviamente, il grande favorito è, e rimane sempre, il campione in carica, il francese ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i favoriti del singolo femminile; Alina Zagitova senza rivali. Kostantinova e Samadurova per la tripletta russa. Hendrickx outsider : Una cosa è certa. Solo Alina Zagitova può fermare Alina Zagitova ai prossimi Campionati Europei di Pattinaggio artistico pronti a partire nella capitale bielorussa di Minsk in programma fino al 27 gennaio. Con l’assenza di Carolina Kostner e una concorrenza interna diversa da ciò che si aspettava, ovvero con Elizaveta Tuktamyševa ed Evgenia Medvedeva fuori da giochi, la Campionessa Olimpica in carica, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i favoriti del singolo maschile; Javier Fernandez - obiettivo settimo titolo per concludere in bellezza. Brezina e Kolyada in pole per il podio : La gara della specialità del singolo maschile che si svolgerà ai Campionati Europei di Minsk (Bielorussia) dal 23 al 27 gennaio avrà certamente un sapore particolare. Sarà infatti l’ultima volta che vedremo sul ghiaccio lo spagnolo Javier Fernandez che, dopo aver meritatamente conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, ha deciso di interrompere l’attività agonistica dedicandosi esclusivamente agli ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : i favoriti delle coppie; James-Ciprès e Tarasova-Morozov - scontro per il titolo nelle coppie di artistico. Della-Monica-Guarise vedono il bronzo : Ai Campionati Europei di Pattinaggio di figura che si svolgeranno nella città di Minsk (Bielorussia) dal 21 al 27 gennaio, assisteremo a delle gare di alto profilo. Nello specifico, sarà particolarmente interessante godere dello spettacolo offerto dalla specialità delle coppie di artistico. A competere per la medaglia d’oro saranno due coppie, quella francese formata da Vanessa James e Morgan Ciprès, freschi vincitori delle Finali Grand ...

MotoGP Ducati 2019 - Dall'Igna : 'Non siamo favoriti - ma lotteremo per il titolo fino alla fine' : La squadra prima di tutto: è questo l'elemento alla base della Ducati presentata a Neuchatel, in Svizzera, come sottolineato dal General Manager Dall'Igna: "La moto è uno sport individuale, almeno dal punto di vista dei piloti, ma abbiamo provato a ragionare in modo diverso. Con la nuova coppia prima di tutto verrà l'interesse del team, non mi riferisco agli ordini di ...

Oroscopo 18 gennaio : Gemelli favoriti - Leone polemico - novità per Vergine : L'Oroscopo di domani presenterà parecchie tensioni per alcuni segni zodiacali, come Leone e Bilancia. Scopriamo cosa prevedono gli astri per la giornata di venerdì 18 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: per voi adesso sarà un momento di maggiore tranquillità rispetto al mese di gennaio. In amore sarete molto in sintonia con il vostro partner e dal punto di vista fisico sarete molto più energici. Il vostro atteggiamento sarà molto positivo e ciò ...