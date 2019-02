Google lancia nuova estensione per la sicurezza per il Safer Internet Day

Google Maps potrebbe lanciare un servizio per le barche chiamato NAVIMAL : Dietro il nome NAVIMAL dovrebbe nascondersi una nuova app per la navigazione dei corsi d'acqua che Google si appresta a lanciare L'articolo Google Maps potrebbe lanciare un servizio per le barche chiamato NAVIMAL proviene da TuttoAndroid.

Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa : Lenovo Smart Clock, Lenovo Smart Tab P10 e Lenovo Smart Tab M10 sono tre nuovi dispositivi lanciati al CES 2019. Ecco le loro feature L'articolo Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Telenor è pronta a lanciare - insieme a Google - Mobile Data Plan - un sistema di controllo del traffico dati : Non tutti oggi dispongono di pacchetti ricchi di dati, per cui l'iniziativa di Telenor può salvare più di qualcuno che si trovasse a secco di Giga L'articolo Telenor è pronta a lanciare, insieme a Google, Mobile Data Plan, un sistema di controllo del traffico dati proviene da TuttoAndroid.

Google lancia nuova campagna su Copyright : "Direttiva UE riduce ricerca notizie online" : stato uno dei punti più dibattuti della direttiva sul Copyright dell'Unione europea e ora il gigante di Internet Google ha lanciato una campagna informativa volta a riaprire il dibattito su questa ...

Google rilancia sui giornali campagna su direttiva Ue copyright : Roma, 8 gen., askanews, - Google ha acquistato una pagina sui maggiori quotidiani nazionali e esteri per lanciare un appello sulla proposta di direttiva europea sul diritto di autore, che secondo il ...

KitchenAid lancia uno Smart Display a prova di schizzi con uno schermo da 10 pollici e Google Assistant : Per gli appassionati di cucina arriva un nuovo Smart Dispay firmato KitchenAid. Si tratta di un dispositivo Android Things con a bordo Google Assistant e uno schermo da 10 pollici a prova di schizzi (IPX5). L'articolo KitchenAid lancia uno Smart Display a prova di schizzi con uno schermo da 10 pollici e Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Google rilancia sul digitale in Italia : E-COMMERCE - Insomma, l'Italia digitale ha iniziato a marciare "dopo anni di passo troppo lento" e l'e-commerce è un settore che può aiutare l'economia nazionale a "coprire distanze significative, ...

Google Fit lancia le sfide mensili : Il team di Google Fit è al lavoro su una nuova funzionalità che sarà presto messa a disposizione degli utenti: stiamo parlando delle sfide di 30 giorni L'articolo Google Fit lancia le sfide mensili proviene da TuttoAndroid.

Una fonte vicina a Verizon sgancia la bomba : i Google Pixel 3 Lite saranno lanciati in primavera : Una fonte vicina all'operatore americano Verizon riferisce che i Google Pixel 3 Lite saranno ufficializzati nella primavera del 2019 L'articolo Una fonte vicina a Verizon sgancia la bomba: i Google Pixel 3 Lite saranno lanciati in primavera proviene da TuttoAndroid.

Ricordate Paint? Google ha lanciato la sua versione cloud : Screenshot della schermata di disegno di Chrome Canvas Google ha rilasciato un’applicazione web che per mette di creare dei disegni rapidi e non troppo sofisticati: Chrome Canvas. È raggiungibile digitando canvas.apps.chrome nella barra degli indirizzi del browser. Non serve eseguire un download, basta collegarsi da un computer o uno smatphone per accedere a questa funzione di disegno base. Screenshot della schermata iniziale di Chrome ...

Microsoft lancia Hummingbird negli Stati Uniti e sfida Google News : Microsoft ha deciso di realizzare un'app dedicata a chi desidera avere a propria disposizione le notizie più importanti: stiamo parlando di Hummingbird L'articolo Microsoft lancia Hummingbird negli Stati Uniti e sfida Google News proviene da TuttoAndroid.

Babbo Natale ha un’app : Google lancia Santa tracker : Google è sempre stata in prima linea per quanto riguarda eventi storici, tradizioni e periodi di festività. Anche questa volta il colosso di Mountain View non perde l’occasione di deliziarci con qualche chicca, questa volta, dedicata alle festività Natalize, che sarà in grado di far sognare i più piccoli grazie a divertentissimi mini giochi educativi. Babbo Natale, dove sei? L’applicazione lanciata da Google si chiama Santa tracker ...

Google lancia Waymo One per «monetizzare» la guida autonoma : NEW YORK - Google sorpassa i rivali nella gara verso il self driving mettendo in moto il primo servizio commerciale di taxi senza guidatore - o quasi. Waymo, la divisione di Google impegnata nella ...

Google lancia ASPIRE per migliorare la sicurezza di Android : Google lancia il programma ASPIRE per velocizzare la collaborazione con ricercatori accademici col fine di migliorare la sicurezza di Android. L'articolo Google lancia ASPIRE per migliorare la sicurezza di Android proviene da TuttoAndroid.