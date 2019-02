Benatia e la scelta di fede | Sono qui per i miei figli

Juve - dove nasce la scelta di cedere Benatia : L'addio di Medhi Benatia alla Juve ntus si è fatto, giorno dopo giorno, più inevitabile. Come riporta Sky Sport , il difensore marocchino agli occhi di Fabio Paratici e Massimiliano Allegri non era più sintonizzato con le linee guida della squadra e la situazione nelle ultime settimane di mercato si era ...

Benatia saluta i bianconeri con un messaggio su IG : 'Rispettate la mia scelta - forza Juve' : Lunedì sera, la Juventus ha comunicato ufficialmente l'addio di Medhi Benatia. Il difensore ha lasciato Torino dopo due anni e mezzo nei quali ha conquistato diversi trofei. Adesso per Medhi Benatia inizia una nuova avventura e il giocatore si trova già in Qatar dove starà per i prossimi anni. Il suo addio alla Juve ha generato un po' di malumore nei tifosi bianconeri che speravano che il giocatore potesse restare a Torino. Questa mattina, è ...