optimaitalia

: Antipatica ed improvvisa anomalia con la batteria #HuaweiP10Lite: spegnimenti e rimedi - GioPao9 : Antipatica ed improvvisa anomalia con la batteria #HuaweiP10Lite: spegnimenti e rimedi - OptiMagazine : Antipatica ed improvvisa anomalia con la batteria Huawei P10 Lite: spegnimenti e rimedi -

(Di martedì 5 febbraio 2019)Quando si analizza lo stato di salute dellaper uno smartphone il discorso non può essere circoscritto alla sua durata, come nel caso del cosiddettoP10. Effettivamente lo smartphone in questione rappresenta un caso emblematico sotto questo punto di vista, soprattutto se pensiamo che in seguito all'ultimo aggiornamento ottimizzato sul device (quello di gennaio, per intenderci), sembrano esserci buoni riscontri per quanto riguarda l'autonomia. Dettaglio non di poco, in riferimento ai pessimi feedback dopo gli upgrade di fine 2018.Se da un lato la durata dellaperP10pare essere oggettivamente migliorata negli ultimi tempi, in Rete si sta affacciando un problema non di poco conto che potrebbe costringere l'utenza a rivolgersi all'assistenza. Mi riferisco al fatto che, soprattutto in caso di utilizzo a basse temperature, il contatore che ci ...