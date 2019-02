WhatsApp per iPhone si può sbloccare con Touch ID o Face ID per una maggiore tutela della

Sblocco WhatsApp con impronta o volto : disponibile per iPhone : Lo Sblocco di WhatsApp tramite impronta digitale o riconoscimento facciale è finalmente realtà, anche se per il momento l'utilizzo è limitato agli utenti iPhone. L'upgrade alla versione 2.19.20 (già disponibile su App Store) porta con sé quella per alcuni potrebbe diventare una funzionalità fondamentale per tenersi al riparo da occhi indiscreti: l'applicazione, impostato all'intervallo di tempo desiderato (potrete richiedere lo Sblocco tramite ...

Download sticker WhatsApp singoli presto possibile : nuova tappa per i pagamenti : Sono sempre più utilizzati gli sticker WhatsApp e gli sviluppatori non possono fare a meno di provvedere a sfornare novità che li riguardano da vicino. L'ultimissima beta 2.19.33 per Android introduce una novità molto interessante che riguarda il loro Download più facilitato. Allo stesso tempo, la medesima versione sperimentale ci fornisce un'informazione sulla prossima tappa prevista per l'introduzione dei pagamenti con l'applicazione di ...

2 Febbraio 2019 - Buona Festa della Candelora : ecco le IMMAGINI per gli auguri su Facebook e WhatsApp : 1/31 ...

Estesi i pagamenti con WhatsApp a più paesi nel 2019 - l’Italia può sperare? : I pagamenti con WhatsApp, in questo 2019, si accingono a cambiare significativamente l'esperienza d'uso dell'app di messaggistica da parte di milioni di utenti sparsi nel mondo: parola di Mark Zuckerberg, mica di qualcun altro. Nelle scorse ore, il CEO Facebook e proprietario anche di WhatsApp appunto, Instragram e chi più ne ha più ne metta, ha condiviso sul suo profilo social un lungo approfondimento sugli obiettivi raggiunti nel 2018 e quelli ...

Trovato metodo per leggere i messaggi cancellati su WhatsApp - : Gli utenti di WhatsApp hanno Trovato un bug nel programma che consente di leggere i messaggi cancellati, riporta il Daily Mirror. Questo era già possibile grazie alla funzione di backup, che è ...

OnePlus 6 e 6T sembrano usare il microfono sbagliato per registrare l’audio su WhatsApp e Snapchat : Numerosi utenti segnalano una pessima qualità delle registrazioni audio effettuate con OnePlus 6 e OnePlus 6T, forse a causa dell'utilizzo del microfono sbagliato. L'articolo OnePlus 6 e 6T sembrano usare il microfono sbagliato per registrare l’audio su WhatsApp e Snapchat proviene da TuttoAndroid.

Facebook riflette sull’interoperabilità : WhatsApp e Messenger generano 100 miliardi di messaggi al giorno : Gli utenti di WhatsApp e Messenger inviano oltre 100 miliardi di messaggi al giorno e questo fa riflettere Facebook sull'interoperabilità tra le app. L'articolo Facebook riflette sull’interoperabilità: WhatsApp e Messenger generano 100 miliardi di messaggi al giorno proviene da TuttoAndroid.

PIP per WhatsApp Web : come sollecitare l’arrivo della modalità : Vi capita spesso di usare WhatsApp Web, ed anche di guardare con una certa frequenza video da alcune delle maggiori piattaforme? Ormai conosciamo tutti la modalità 'PIP' (picture-in-picture), che permette di visualizzare i propri filmati tramite una finestra pop-up di piccole dimensioni, in modo da continuare a fare anche altro all'occorrenza? Sappiate che dalla versione v0.3.2041 dell'applicazione web, potrete sfruttare il PIP per la fruizione ...

Dramma Emiliano Sala - il proprietario dell’aereo allo scoperto : svelati gli audio di WhatsApp : Il proprietario del Piper Malibu su cui volava Emiliano Sala ha reso pubblici gli audio whatsapp scambiati qualche giorno prima della tragedia con il giocatore Proseguono le ricerche per far luce sul Dramma che ha coinvolto Emiliano Sala, passato da poco dal Nantes al Cardiff. L’aereo su cui volava il calciatore argentino insieme al pilota Dave Ibbotson non si trova, nonostante le autorità stiano battendo tutte le zone vicine a ...

WhatsApp Web ottiene il supporto ai video Picture-in-Picture per Facebook - YouTube - Instagram e Streamable : Un nuovo aggiornamento per WhatsApp Web è in rolluot e porterà il servizio alla versione 0.3.2041. L'aggiornamento introduce nuovi miglioramenti e correzioni di sicurezza e soprattutto la modalità per i video Picture-in-Picture con supporto per Facebook, YouTube, Instagram e Streamable. L'articolo WhatsApp Web ottiene il supporto ai video Picture-in-Picture per Facebook, YouTube, Instagram e Streamable proviene da TuttoAndroid.

Facebook studia la svolta per unire le chat di WhatsApp - Instagram e Messenger : unire in unico calderone le chat di Whatsapp, Facebook Messenger e Instagram: fantasia o realtà? Possibile o fuori dalla logica? Il New York Times è sicuro: l'unione è possibile e Mark Zuckerberg, fondatore e presidente di Facebook, dal 2014 proprietario anche di Whatsapp, ci sta pensando. New York Times: le chat potrebbero unirsi dal 2020 Il giornale americano avrebbe anche previsto una data per il grande passo in avanti per le app di ...

WhatsApp - come recuperare e leggere i messaggi cancellati/ Ecco l'app per il back up delle notifiche : messaggi cancellati su Whatsapp per errore? Arriva l'applicazione per recuperare e leggere le chat eliminate, Ecco di cosa si tratta.

WhatsApp - Instagram e Facebook saranno integrati/ Il New York Times 'Una sola app per comunicare' : WhatsApp, Instagram e Facebook saranno integrati/ Lo scoop svelato dal New York Times "Basterà una sola app per comunicare"

Inevitabili le chat WhatsApp - Messenger e Instagram tutte unite? il progetto per il 2020 : Un mondo con chat WhatsApp, Messenger e Instagram tutte unite non è pura fantascienza, anzi. In un futuro non molto lontano, anzi vicinissimo, i tre servizi di messaggistica riferiti ad altrettante piattaforme dovrebbero fondersi tra di loro, permettendo agli utenti registrati all'una o all'altra di interagire tra di loro, senza limiti. La soffiata relativa alle più che probabili chat WhatsApp, Messenger e pure Instagram unite, giunge dal ...