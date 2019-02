Violentata e uccisa a 2 anni dal compagno della mamma | il padre costretto a staccare la

Pakistan - bimba di tre anni Violentata e uccisa : 30 arresti : È una vicenda davvero raccapricciante e terribile quella che arriva dal Pakistan. È la storia di una bambina di soli tre anni che è stata uccisa dopo essere stata vittima di abusi. La piccola, secondo quanto riferisce la stampa Pakistana, è scomparsa da casa martedì scorso, nel primo pomeriggio, intorno alle 14. Immediatamente sono scattate le ricerche, che in un primo momento hanno dato esito negativo poi, all'improvviso, la macabra scoperta: ...

Violentata e uccisa a 3 anni - il suo corpicino straziato ritrovato in una scarpata : Una bambina di tre anni è stata Violentata e uccisa ad Abbottabad, nel distretto di Khyber Pakhtunkhwa in Pakistan. Lo riferiscono i media locali. Secondo la polizia, la bimba di nome Faryal era scomparsa martedì alle 14 (ora locale) dalla sua casa. Secondo la ricostruzione di un agente di polizia, Muhammad Ijaz, la piccola, di nome Faryal, sarebbe “morta a causa della paura e del dolore” in seguito alla violenza ...

Orrore in Pakistan - bimba di 3 anni Violentata e uccisa : 30 arresti - il corpo in una scarpata : Secondo la polizia la piccola sarebbe morta "di freddo e di paura". Scattate le manette per 30 sospetti, non è esclusa la pista di un branco.Continua a leggere

Spagna - prof 26enne Violentata e uccisa dal vicino di casa. “L’ho aggredita in un vicolo cieco - legata e spogliata” : Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina di casa Laura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata, violentata e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket più vicino e lui l’avrebbe ...

Spagna - prof 26enne Violentata e uccisa dal vicino di casa pluripregiudicato. “L’ho aggredita in un vicolo cieco” : Ha provato a lavare con la candeggina tutte le tracce che l’avrebbero inchiodato. Lui, Bernardo Montoya, un 50enne con oltre 20 anni di carcere alle spalle di cui 17 per omicidio, ha confessato: ha ucciso la sua vicina di casa Laura Luelmo, la maestra spagnola di 26 anni sequestrata, violentata e massacrata con estrema crudeltà. Laura, ha raccontato il killer, gli avrebbe chiesto un’informazione sul supermarket più vicino e lui l’avrebbe ...

Il femminicidio che spaventa la Spagna : Laura Luelmo rapita - Violentata e uccisa : Il suo corpo è stato trovato il 17 dicembre. Era seminudo e la faccia rivolta verso la terra. Di Laura Luelmo, insegnante di disegno 26enne, non si avevano notizie da 5 giorni. Era scomparsa nel nulla il 12 dicembre. Solo con il ritrovamento del cadavere è stato chiaro che si tratta di un femminicidio. Solo ieri è stato arresto il presunto autore: un 50enne che viveva di fronte a lei. Laura, da Zamora, nel Nord della Spagna, era andata El ...

Violentata e uccisa a 16 anni : assolti gli aguzzini di Lucia Perez - proteste : Lucia Peres aveva solo 16 anni quando era stata drogata, stuprata e uccisa in Argentina. La ragazza era stata torturata barbaramente l'8 ottobre 2016 ed ora, dopo un paio d'anni di processo, è arrivata l'assoluzione degli aguzzini di Lucia, ovvero Pablo Offidani e Matias Farias. I due, accusati di omicidio, sono stati però condannati a 8 anni di carcere per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo i giudici argentini Lucia Peres è deceduta per ...

UK - fu Violentata e uccisa a 14 anni : sugli slip il dna del patrigno : Quella che si sta per raccontare è un'altra di quelle vicende che farebbe venire i brividi a molti, perché si parla, ancora una volta purtroppo, di un caso di violenza sessuale e omicidio ai danni di una bambina di appena quattordici anni. Il drammatico episodio, secondo quanto raccontato dal quotidiano Il Mattino, questa volta si è consumato in Inghilterra, precisamente a Wolverhampton, dove Viktorija Sokolova è stata ritrovata senza vita da un ...

Violentata e uccisa a 14 anni - sulle mutandine il dna del patrigno : uccisa e Violentata in un parco a soli 14 anni: questo è stato il destino della piccola Viktorija Sokolova, il cui corpo senza vita è stato trovato da un passante lo scorso 12...