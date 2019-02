Venezuela | Mattarella chiede responsabilità e chiarezza

Venezuela - Mattarella 'No a incertezze tra democrazia e violenza. Serve una linea condivisa con l Ue' : Sul Venezuela Serve 'chiarezza su una linea condivisa con tutti i nostri alleati e i nostri partner l'Ue'. E 'non ci può essere incertezza ne esitazione' perchè la scelta è tra 'la volontà popolare e ...

Sergio Mattarella striglia il Governo sul Venezuela : "No incertezze sulla linea condivisa con l'Ue" : "Tra Venezuela e Italia il legame è strettissimo, questa condizione ci richiede senso di responsabilità e linea condivisa con partner europei. E nella scelta non vi può essere né incertezza né esitazione". Sergio Mattarella esige chiarezza dal Governo italiano sulla crisi politica in Venezuela, nel rispetto della linea condivisa in ambito europeo e atlantico. "Non ci può essere incertezza né ...