Timothy Weah e l' ultima generazione dei figli di

ilfoglio

: ‘Timo boom’, 16 minuti da Weah: il baby Timothy fa impazzire i Celtic - ZonaLivorno : ‘Timo boom’, 16 minuti da Weah: il baby Timothy fa impazzire i Celtic - official_marcks : RT @CaraccioloNino: ??16 minuti da… #Weah ??Timothy fa impazzire i #Celtic ??Su ?@DiMarzio? - PirisiGian : RT @CaraccioloNino: ??16 minuti da… #Weah ??Timothy fa impazzire i #Celtic ??Su ?@DiMarzio? -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) È arrivato da appena un mese in un club prestigioso come il Celtic, masi è già messo nelle condizioni migliori per far parlare di sé, non bastasse il cognome pesante che si tiene sulle spalle. Pesante come quello – lo avrete capito – di papà George, uno dei Pallone d’Oro più iconici de