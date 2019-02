Poliziotto in divisa firma a gazebo Salvini | è polemica

Lega : nel palermitano Poliziotto in divisa firma al gazebo per Salvini - polemiche : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - Un poliziotto in divisa e in servizio si è fermato al gazebo per il ministro dell'Interno Matteo Salvin e ha firmato l'appello 'Salvini, non mollare'. Dopo Ascoli anche a Partinico, piccolo centro del palermitano, dove a immortalare l'episodio, con una foto pubblicata s