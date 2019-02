MotoGP | Test Sepang 2019 | Andrea Dovizioso sarà il numero uno in squadra Saprà essere un

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Aleix Espargarò chiude al comando l’ultima giornata di shakedown - cresce la Yamaha - stabile la Ducati : Lo spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ha fatto segnare il miglior tempo nella terza giornata dei Test MotoGP dedicati ai collaudatori in quel di Sepang (Malesia) dove nei prossimi giorni si svolgeranno tre giorni di prove con i piloti ufficiali. Lo spagnolo succede al fratello (il migliore di ieri) e, al termine di 62 giri, fa segnare il tempo di 2:00.500. Alle sue spalle proprio Pol Espargarò (Red Bull KTM) che, dopo aver messo a segno 62 giri ...

Test MotoGP Sepang 2019 : si comincia il 6 febbraio! Date - programma - orari e tv. Entrano in scena Valentino Rossi e Dovizioso : Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

MotoGP 2019 - test di Sepang : risultati e tempi dei collaudatori : Si è chiuso nel segno di Pol Espargaró il secondo atto dei test ufficiali riservati ai collaudatori della MotoGP. Sul curcuito di Sepang, in Malesia, lo spagnolo ha completato 60 giri facendo segnare ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : Pol Espargaró il migliore nella seconda giornata di shakedown. Si lavora in Ducati e in Yamaha : E’ andata in archivio la seconda giornata di Test di MotoGP, riservata ai collaudatori, sul tracciato di Sepang (Malesia). Il miglior crono di giornata è stato quello dello spagnolo Pol Espargaró, autore di ben 60 tornate, di 2’00″812 in sella alla KTM. Team austriaco che gode delle concessioni regolamentari, potendo sfruttare il lavoro dei piloti titolari nelle sessioni di prove extra, come in questo caso. Un aspetto che ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

MotoGP Honda - Marquez : «Primo allenamento ok in vista dei test» : CERVERA - Marc Marquez torna in pista sul circuito di Alcarràs, vicino alla sua casa di Cervera: è qui che il pilota ha svolto il suo primo allenamento post operazione, per verificare i progressi in ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : grande lavoro per Michele Pirro con la Ducati - assente Folger sulla Yamaha : Giornata di shakedown in quel di Sepang (Malesia) per il day-1 dei Test dei collaudatori dei team di MotoGP, che si stanno preparando in visto della tre giorni di prove, programmata dal 6 all’8 febbraio. In una fase nella quale non vi saranno riscontri cronometrici ufficiali, dal momento che la primaria necessità delle squadre e dei centauri sarà quella di percorrere più chilometri possibili, Michele Pirro (Ducati) e il britannico Bradley ...

Test invernali MotoGP 2019 : date - circuito - piloti e diretta streaming : Test invernali MotoGP 2019: date, circuito, piloti e diretta streaming Proseguono i Test invernali MotoGP 2019 nei mesi di febbraio e marzo, ma è grande attesa anche per l’inizio del campionato di quest’anno. Alcune case devono ancora presentare le loro nuove moto e approfitteranno proprio di questa pausa invernale di preparazione per farlo, anche in diretta streaming. Andiamo dunque a elencare le principali informazioni sul nuovo MotoGP ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

MotoGP - test Sepang : scendono in pista i collaudatori : La figura del pilota collaudatore ha assunto n'importanza via via crescente, tanto da essersi creato un vero e proprio mercato dei test rider, con le case che cercano di mettere sotto contratto gli ...

MotoGP - Marc Marquez lancia l’allarme : “Recupero molto lungo - credevo più semplice. Non sarò al top per i test” : Marc Marquez ha lanciato l’allarme in merito alla sua condizione fisica dopo l’operazione alla spalla sinistra. Il Campione del Mondo di MotoGP non sembra infatti essere sereno riguardo alla sua salute in un’intervista rilasciata in occasione della premiazione di Mundo Depurtivo: “Vengo da un recupero molto lungo, più di quanto pensassi. Se nei test malesi non potrò dare il meglio, spero di riuscire a farlo in quelli del ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : scattano le prove per i collaudatori. Antipasto importante per definire gli assetti delle nuove moto : I motori stanno finalmente per accendersi. Dopo la lunga pausa invernale, da domani si tornerà a girare sul circuito di Sepang (Malesia) per la motoGP, classe regina del motomondiale. Si tratta però solo di un assaggio. Vedremo all’opera, infatti, i collaudatori dei team più importanti nel cosiddetto “shakedown“, ovvero una fase preliminare per verificare se il funzionamento delle nuove moto sarà adeguato o meno, fino a ...