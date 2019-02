Matteo Salvini sotto botta

huffingtonpost

: Bernard-Henri Levy: 'Matteo Salvini è grottesco. L'Italia merita di più' - HuffPostItalia : Bernard-Henri Levy: 'Matteo Salvini è grottesco. L'Italia merita di più' - vittoriozucconi : Severissimi con le spese degli altri. Indulgenti con le proprie. Chi paga per le continue tournée ELETTORALI di Matteo Salvini? - Eurosport_IT : Mai mettere Gennaro Gattuso e Matteo Salvini nella stessa frase... ?????? #RomaMilan | #SerieA -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Magari non è un "baratto" esplicito tra salvezza giudiziaria e Tav, però la dinamica in atto dice ci assomiglia parecchio. Ecco il Capitano, meno baldanzoso del solito, che dopo il week end degli insulti grillini, ospite di Quarta Repubblica, sdrammatizza sulla Tav: "Dovrebbe essere un vanto per l'Italia. Se i lavori partono, il primo treno passa nel 2030, ma non dipende solo da me, faccio parte di un'alleanza". Insomma, non è questione di vita o di morte. Drammatizza, invece, sul voto in Giunta che lo riguarda: "Sarebbe un precedente grave, perché vorrebbe dire che una parte della magistratura decide quello che il governo può o non può fare. Quello che ho fatto era nel programma di governo". Il che tradotto significa che sulla Tav la Lega non ha intenzione di far saltare il governo facendone una questione di vita o di morte, mentre un voto ...