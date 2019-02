Edimburgo | muore per un cancro all' esofago a 35 anni | per i medici erano ansia e stress

Edimburgo - muore di cancro all'esofago a 35 anni : per i medici si trattava di ansia : Un cittadino scozzese residente ad Edimburgo, Ryan Greenan è deceduto nel mese di gennaio a causa di un tumore all'esofago diagnosticato con colpevole ritardo. Il giovane, infatti, si era rivolto alcuni mesi prima ai medici per una grave e persistente difficoltà a deglutire. Il medico che l'ha visitato inizialmente non avrebbe richiesto a Ryan alcun ulteriore esame a scopo di accertamento ma avrebbe liquidato la cosa come sintomi di ansia. Di ...