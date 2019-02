Catanzaro | l’ex calciatore Francesco Modesto assolto dall’accusa di estorsione con

Catanzaro - duplice omicidio in tabaccheria : confessa l’ex compagno della donna : Giuseppe Gualtieri ha confessa to di essere il responsabile del duplice omicidio nella tabaccheria di Davoli, nel catanzarese. Gualtieri ha ucciso, con un fucile e una pistola, la sua ex convivente e il nuovo compagno . A spingere il 51enne al folle gesto è stata proprio la mancata accettazione della nuova relazione dell'ex compagna.Continua a leggere

Catanzaro - duplice omicidio in tabaccheria - trovato il presunto killer : è l'ex di lei : Identificato dai carabinieri l'ex di Francesca Petrolini, una delle due vittime del massacro di via Veneto, sospettato di essere l'autore del duplice omicidio. Sembra che l'uomo non avesse accettato la fine della loro relazione. Petrolini e Bava, le due vittime erano entrambi separati e avevano iniziato una relazione pochi mesi fa. Il killer della strage in tabaccheria è tuttora in fuga.