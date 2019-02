Anpi | Foibe tragedia nazionale | da Salvini minacce aggressive

Anpi replica a Salvini : foibe fu tragedia - minacce non ci spaventano : L'Anpi replica al vicepremier leghista Matteo Salvini, che aveva accusato i partigiani di negare "le stragi comuniste". "Le foibe sono state una tragedia nazionale che copre un ampissimo arco di tempo ...

Foibe - FdI e Lega accusano l’Anpi Parma : “Promuove evento negazionista”. “Falso”. Salvini : “Rivedere i contributi” : “L’Anpi Parma ha ha deciso di sponsorizzare una conferenza negazionista, alla presenza di registi e storici da sempre sostenitori di posizioni revisioniste”. La prima accusa arriva da Tommaso Foti, deputato di Fratelli d’Italia, che attacca l’associazione nazionale partigiani della città emiliana per la sua partecipazione all’evento dal titolo ‘Fascismo e Foibe‘ in programma il 10 febbraio prossimo nel ...

Foibe - Gasparri : "Si devono ricordare tutte le tragedie del '900. L'Anpi partecipi alla cerimonia al Quirinale" : ' Tutti hanno il dovere di ricordare le tragedie del 900 '. tutte, senza distinzione. Ne è convinto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri , che ad Adnkronos ha spiegato l'importanza della ...

Foibe : Gruppo Zaia - Regione Veneto sospenda contributi ad Anpi Rovigo (2) : (AdnKronos) - “C’è poi da considerare che gli iscritti che hanno effettivamente combattuto durante la Resistenza sono pochissimi – osserva Sandonà - Quella che era nata per portare avanti i valori della Liberazione dal nazifascismo e per tramandare la memoria di un determinato periodo storico del no