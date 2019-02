Super Bowl 2019 dove vedere la diretta in tv, streaming e orari

cubemagazine

: La storia del più grande quarterback del football americano, che stanotte si gioca l'ennesimo Super Bowl, e della c… - ilPostSport : La storia del più grande quarterback del football americano, che stanotte si gioca l'ennesimo Super Bowl, e della c… - riventheripper : RT @ilfoglio_it: Il #SuperBowl e il grande romanzo del football. È il weekend della finale della Nfl tra Patriots e Rams. Guida necessaria… - riventheripper : RT @ilPostSport: La 53ª edizione del Super Bowl si gioca stanotte ad Atlanta, dopo la mezzanotte: i link per seguirla in diretta dall'Itali… -

(Di domenica 3 febbraio 2019). Nella notte tra domenica 3 febbraio e lunedì 4, si terrà uno degli eventi più seguiti e attesi dagli Stati Uniti d’America: il. Di seguito ecco gliitaliani,lain tv econ Maroon 5 nell’ Halftime show Il National Football League (NLS)è un evento davvero spettacolare per gli amanti dello sport e non. Infatti negli USA si tratta di una vera e propria occasione per riunirsi in famiglia o con gli amici e guardare insieme la partita finale del Campionato statunitense di football. Quest’anno, per l’edizione numero 53, si sfideranno i New England Patriots e Los Angeles Rams.La partita è famosa non solo per l’evento sportivo in sè, ma anche per i due momenti musicali che regalano sempre incredibili emozioni: l’inno americano all’inizio e l’halftime show. Per il...