Serie B | torna a vincere il Benevento | un punto a testa per Crotone e Livorno

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : la Nuova Zelanda vince e torna in vetta. Agganciati gli USA - ancora secondi : Si è appena conclusa la quarta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sydney, in Australia, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, agganciandoli in vetta alla classifica. Queste due formazioni, assieme alle Fiji, sembrano aver già prenotato un posto per i Giochi. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Fiji-Inghilterra ...

Torna il campionato di Serie A : attesa per Roma-Milan - Juve di scena all'Allianz Stadium : Oggi Torna il campionato di Serie A: si prospetta una giornata interessante soprattutto per via di un importante scontro diretto valevole per le posizioni Champions League Roma-Milan. Il big match di giornata vedrà opposto un Milan fresco semifinalista a sorpresa della Coppa Italia, e la Roma di Di Francesco a rischio esonero dopo la figuraccia clamorosa contro la Fiorentina vittoriosa 7-1. I giallorossi sono contestatissimi dai tifosi ed oggi ...

Convocati Italia - stage nazionale : torna Quagliarella/ Il capocannoniere della Serie A in azzurro dopo 3 anni : Fabio Quagliarella torna fra i Convocati della nazionale Italiana: il tecnico Roberto Mancini l'ha convocato per lo stage del 4 e 5 febbraio

Serie A - la Fiorentina torna a Udine : "Davide Astori sempre con noi" : A quasi un anno dalla scomparsa del suo capitano, la Fiorentina tornerà domenica a Udine , nella città in cui il 4 marzo 2018 morì il suo capitano, Davide Astori . "Purtroppo certe coincidenze ...

“Gossip Girl” potrebbe tornare : è in discussione un reboot della Serie : Buongiorno Upper East Side The post “Gossip Girl” potrebbe tornare: è in discussione un reboot della serie appeared first on News Mtv Italia.

Sarri in crisi torna in Serie A : contatti con un club - : Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Un primo sondaggio sarebbe già avvenuto presso l'entourage dell'allenatore. Si è raffreddata invece la pista per il portoghese Paulo Sousa , che vorrebbe nel ...

Calcio - la Serie A può tornare a 18 squadre! La riforma delle norme federali spalanca un nuovo futuro : La Serie A potrebbe tornare a 18 squadre, questa è la grande novità del giorno nel mondo calcistico. Grazie alla modifica dell’articolo 49 delle normative interne federali, infatti, ogni Lega potrà decidere in maniera autonoma il format del proprio campionato anche se poi la decisione dovrà essere ratificata dal Consiglio Federale. Dal 2020-2021 si potrebbe dunque optare per la riduzione delle formazioni impegnate nella massima categoria e ...

Riforma campionati - dal 2020/21 la Serie A potrà tornare a 18 squadre : Ora sta alle leghe prendersi la responsabilità politica di poter determinare il proprio format. Per esempio, se la Lega di B vuole andare a 18 può chiederlo autonomamente ma si deve interfacciare con ...

Via libera alla riforma : Serie A e B possono tornare a 18 squadre : Novità per la riforma dei campionati: Serie A, B e C potranno chiedere autonomamente il loro format, con Serie A e B che potranno scendere pure a 18 squadre. L'articolo Via libera alla riforma: Serie A e B possono tornare a 18 squadre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Luc Castaignos - la Spal per tornare protagonista in Serie A : Luc Castaignos (Schiedam, 27 settembre 1992) è un calciatore olandese, attaccante dello Sporting Lisbona. Nel 2010 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1989 stilata da Don Balón, mentre nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón. Con l’allenatore Gian Piero Gasperini, all’Inter, giocava anche come ala destra oltre che come centravanti. Il 29 ...

Calciomercato Serie B : sogna Brescia - Ciofani torna - Lecce- Pucciarelli può saltare : Sono tantissime le novità di Calciomercato in queste ore. Come ogni sessione di Calciomercato che si rispetti, ci sono molti affari dell'ultima ora. Questo accade in Serie A alle big del calcio italiano, ma anche in Serie B dove nelle ultime ore si sta scatenando una caccia al attaccante. Di Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Tumminello ma potrebbe perdere l'affare Pucciarelli visto che ad oggi Chievo ed Empoli non ci sono ancora accordate ...

Basket - 17^ giornata Serie A 2019 : Venezia passeggia con Pistoia - Varese torna al successo contro Sassari : Nei due posticipi della 17^ giornata della Serie A 2018-2019 di Basket Venezia e Varese hanno ottenuto due importanti vittorie contro Pistoia e Sassari confermandosi nelle posizioni di vertice della classifica. successo fondamentale per Venezia che supera Pistoia con il punteggio di 95-74 e si prende il secondo posto in classifica. La formazione di Walter De Raffaele comincia un po’ contratta e gli ospiti ne approfittano chiudendo in ...

Basket - Serie A : Milano torna al successo : Bologna ko. I risultati della 17giornata : torna a vincere Milano dopo lo stop indolore dal punto di vista della classifica della scorsa settimana. La capolista infatti batte in casa Bologna in un classico della pallacanestro italiana, 94-75 ...