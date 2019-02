Quota 100 l’esodo è il risultato prevedibile di un malessere

scuolainforma

(Di domenica 3 febbraio 2019)100, l’ipotesi di un esodo significativo diventa concreta. E’ il sintomo di un. Esprime il disagio verso una professione percepita non più gratificante. Le responsabilità politiche e sindacali.100 l’ipotesi di un esodo significativo100: si fa concreta la possibilità di un esodo dalla scuola. La Cisl-scuola ha commissionato un questionario, chiedendo i motivi della richiesta di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro. La dichiarazione di Maddalena Gissi non lascia dubbi: “Nelle nostre sedi c’è grande affluenza di docenti che vogliono lasciare la scuola anticipatamente per difficoltà dal punto di vista professionale:dalla scuola potrebbe superare le 30 mila unità”Non poteva essere diversamente Era facilmente! L’ipotesi ora è supportata anche da stime. Se sarà confermata, superiamo le ...