Ora l' Anpi sponsorizza il convegno che nega le foibe

(Di domenica 3 febbraio 2019) Non si placano le discussioni attorno alla giornata del ricordo per le vittime delle, il 10 febbraio. E a pochi giorni dalla polemica suscitata dal postzionista pubblicato su Facebook dall'di Rovigo, sembra si riaccenda la disputa attorno al tema. Questa volta a Parma.Il logo al centro della polemicaCome riporta l'agenzia AdnKronos, l logo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, infatti, sarebbe presente sulla locandina di un convengo revisionista intitolato "e Fascismo 2019", la "quattordicesima edizione della contromanifestazione cittadina in occasione del 'Giorno del Ricordo'", in programma domenica prossima al Cinema Astra della città emiliana. A patrocinare l'evento, che vede gli interventi di alcuni storici già finiti al centro delle polemiche per le loro posizioni revisioniste, anche l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani ...