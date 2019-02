Omicidio di Cardito | la madre di Giuseppe si difende | ' Ero immobile per la paura'

Blastingnews

(Di domenica 3 febbraio 2019) Non accennano a diminuire le polemiche riguardanti l'efferatodel piccolo, il bimbo di sette anni, picchiato a morte dal suo patrigno nel piccolo comune di, in provincia di Napoli. Dopo la furia del ventiquattrenne, Tony Essobti Badre, originario dalla Tunisia, che ha provocato il decesso die il ferimento grave della sua sorellina, al centro dell'attenzione e della bufera è finita la trentennedei due bimbi. C'è chi la accusa di essere complice di quanto accaduto e chi la attacca pubblicamente anche in televisione come i parenti del suo ex marito. Proprio per questa ragione, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, la donna ha finalmente parlato tentando di giustificarsi. Pare che di fronte alla scioccante scena di violenza nei riguardi dei suoi due bimbi, è come se si fosse pietrificata e fosse stata incapace di soccorrerli, lasciando ...