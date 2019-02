Maltempo Bolzano | cimitero chiuso per piante e rami caduti

Maltempo : il comune di Bolzano invita a usare i mezzi pubblici : In previsione delle copiose precipitazioni nevose attese per domani, il sindaco, Renzo Caramaschi, e l’assessore comunale alla protezione civile, Luis Walcher, invitano la cittadinanza “a ridurre il più possibile l’uso dei mezzi privati per gli spostamenti in città, utilizzando come alternativa i mezzi pubblici”. Il comune ricorda anche di non utilizzare per i propri spostamenti autovetture sprovviste di pneumatici ...