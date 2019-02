Ama | a Roma raccolte 3 200 tonnellate ritiro a domicilio

Roma Daily News sbarca su Alexa. Le nostre notizie entrano nell’ecosistema Amazon : Da oggi Roma Daily News è presente all’interno delle skill per Amazon Echo: l’assistente personale del gigante dell’ecommerce mondiale. I dispositivi per accedere all’assistente vocale Alexa sono Echo Dot, il più economico, Echo, Echo Plus ed Echo Spot, oltre a una serie di dispositivi di altre marche, come lo One di Sonos. Ma cos’è e cosa permette di fare Alexa? È un assistente vocale, cioè un’intelligenza artificiale in grado di riconoscere le ...

Rovigo : il Teatro Sociale acclAma l'Otello del Balletto di Roma : Il primo quadro di danza che apre la scena è quello dei ballerini prostrati a terra riuniti in un ordine silente con il volto rivolto ad un "fronte del porto", il luogo nel quale il coreografo Fabrizio Monteverde ambienta la vicenda per designare, in un mare metaforico, la profondità travolgente delle passioni, l'altrove sconfinato in cui le storie si perdono e divengono profili di umanità. Il Balletto di Roma, approdato a Rovigo al Teatro ...

Lo chiAmavano il "mostro delle bambine". Le violenze sessuali di un bidello in una scuola a Roma : Il 'mostro delle femmine'. Così le bambine chiamavano il bidello 66enne che da tempo le molestava all'interno della loro scuola, l'istituto comprensivo 'Nelson Mandela' a Roma. Sono nove i casi ...

Tutte pazze per Fedez - a Roma lacrime e selfie per il rapper più Amato : Migliaia di persone hanno affollato ieri pomeriggio Parco Leonardo per incontrare Fedez nell'unica tappa Romana e laziale del suo instore tour per il lancio del nuovo cd 'Paranoia Airlines' uscito nei ...

Roma : iniziati stAmane lavori di asfaltatura da parte detenuti - presente Raggi : Roma – Sono iniziati questa mattina a Torre Spaccata, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi e del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Francesco Basentini, i primi lavori di manutenzione dei detenuti asfaltatori di Rebibbia per le strade di Roma. Armati di appositi canal-jet e sotto l’occhio vigile degli agenti di Polizia Penitenziaria, 30 detenuti accuratamente selezionati e formati da ...

Papa - conclusa la visita a PanAma : in volo verso Roma : Roma, 28 gen., askanews, - Si è conclusa la visita del Papa a Panama. Ieri alle 17.30 locali, 23.30 ora di Roma, Papa Francesco è arrivato all'Aeroporto Internazionale di Tocumen dove ha avuto luogo ...

Papa termina visita PanAma - in viaggio verso Roma : E' terminato il viaggio del Papa a Panama. L'aereo con a bordo il pontefice sta per decollare dall'aeroporto internazionale della capitale panamense. L'arrivo a Roma Ciampino e' previsto per le 11:50.

Due omicidi senza soluzione a Triora : giallo 'anche' in valle Argentina nell'ultimo romanzo di Fabio BergAmaschi - L'intervista : Le persone iniziarono a diventare pericolose e per sedare questa rivolta serviva un capro espiatorio, qualcuno che andava a danneggiare la funzione di altri come gli uomini di scienza e fede. Le ...

Roma - Chicco Testa : "Piano Ama è un fantastico libro dei sogni' : Le linee guida del nuovo piano industriale di Ama sono 'fantastico libro dei sogni'. Così Chicco Testa, presidente di Fise Assoambiente, commenta all'Adnkronos, il nuovo piano strategico della ...

Lunga vita a Romano TAmani : Lo hanno sequestrato, lo hanno rapinato (una banda di stranieri probabilmente dell’est), e io colgo l’attimo mediatico per fargli un piccolo piedistallo. Romano Tamani dell’Ambasciata di Quistello è il cuoco esemplare. Cuoco panciuto, anzi proprio grasso: i cuochi magri sembrano i primi a non creder

Mantova - rapinato lo chef stellato Romano TAmani/ Sequestrato per ore nel ristorante "Ambasciata di Quistello" : Mantova, rapinato e Sequestrato lo chef stellato Romano Tamani nella sua Ambasciata di Quistello: imbavagliato e legato per ore nel ristorante

Maltempo : nebbia a banchi sulla DirAmazione Roma Sud : nebbia a banchi sulla Diramazione Roma Sud tra il bivio per la A1 Roma-Napoli e Castelnuovo di Porto. Visibilità a 60 metri. Lo comunica Astral infomobilità. L'articolo Maltempo: nebbia a banchi sulla Diramazione Roma Sud sembra essere il primo su Meteo Web.

Romano TAmani : Chef stellato 75enne rapinato e sequestrato nel suo ristorante : È stato vittima di una rapina all’interno del ristorante Ambasciata di Quistello lo Chef Romano Tamani, che domenica è stato sequestrato per più di un’ora da quattro malviventi che lo hanno rapinato. Il 75enne celebre cuoco stellato del ristorante nel Mantovano ha così raccontato la rapina avvenuta domenica sera. Una giornata da dimenticare, quella che Romano Tamani, Chef e gestore del ristorante Ambasciata, di Quistello (Mantova) (una ...