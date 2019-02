Usa | democratici propongono sorveglianza statale per i bimbi

Shutdown Usa è finito/ Ultime notizie - Trump sigla la tregua armata con i Democratici 'Ma solo per 20 giorni' : Shutdown Usa è finito / Ultime notizie , Trump sigla la tregua armata con i Democratici "Ma solo per 20 giorni". Poi sarà di nuovo Shutdown

Usa - Trump lancia appello bipartisan per fermare lo shutdown ma i democratici lo gelano : Parlando alla nazione il presidente americano Donald Trump ha lanciato un appello a lavorare in modo bipartisan, "ad ascoltarsi, costruire fiducia e trovare soluzioni insieme", per risolvere lo ...