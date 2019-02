Trash Italiano | la nuova app con un pizzico di TvBlog

blogo

: MA COSA STO GUARDANDO?! COS’È QUESTO SPOT TRASH ?????? - trash_italiano : MA COSA STO GUARDANDO?! COS’È QUESTO SPOT TRASH ?????? - trash_italiano : Marco se ne è andato e non ritorna più. [cit. Timor Steffens] #Amici18 - trash_italiano : Come minimo oggi mi aspetto che Timor Steffens abbia fatto entrare 8 nuovi allievi, sostituito 5 cameraman e piazza… -

(Di sabato 2 febbraio 2019)Dopo mesi di attesa, il fenomeno del webcresce, matura e inaugura la neonata app per chi è in dotazione di smartphone iOS (scaricabile da App store) e Android (scaricabile da Google play). Il nuovo servizio completamente gratuito sviluppato da BitHOUSEweb Srl e gestito interamente da, si propone come una versione 'pocket' del sito ufficiale, con un prolungamento di contenuti multimediali fino ad ora visti perlopiù sui canali social, dove il canale è nato ormai 5 anni fa.Dalle grafiche moderne e il layout semplice, non appena l'applicazione si apre balzano all'occhio i cavalli di battaglia: gif e notizie aggiornate costantemente, le stesse che si possono ritrovare anche sul portale., laapp con undipubblicato su.it 02 febbraio 2019 21:17.