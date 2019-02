Tav | alta tensione nel governo - Di Maio | ' Discorso chiuso | non si fa' | Salvini | ' Avanti

Tav - Esposito (Pd) : “Salvini? Bene la sua visita a cantiere. Di Maio? Un comico - vive ormai in una realtà parallela” : “Salvini? Ha fatto molto Bene ad andare al cantiere Tav di Chiomonte. A questo punto, mi aspetto che spieghi a Di Maio che il tempo delle pagliacciate e delle analisi costi-Benefici inventate è finito”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dall’ex senatore del Pd Stefano Esposito, che aggiunge: “Voglio però ricordare che Salvini arriva il primo febbraio 2019 a ...

Salta l'otTava panchina in Serie A : ANSA, - ROMA, 28 GEN - L'esonero di Pippo Inzaghi, che stasera ha fatto spazio a Sinisa Mihajlovic a Bologna, corrisponde all'ottava panchina che cambia nel campionato di Serie A in 21 giornate. Prima ...

Milano - assaltano il porTavalori con mitra e passamontagna : guardie giurate in ginocchio e a mani alzate. Il video : La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Milano nei confronti di sette persone per l’assalto a un portavalori avvenuto il 10 ottobre 2016 a Bollate, in provincia di Milano, che fruttò un bottino di oltre 4 milioni di euro in gioielli. L’indagine è stata condotta dalla Squadra Mobile di Milano con la collaborazione dei colleghi di Foggia e del gabinetto regionale della Polizia Scientifica del capoluogo ...

Australian Open – Sfuma il derby tra le sorelle Williams agli otTavi - Simona Halep asfalta Venus in due set : La numero 1 del mondo non lascia scampo a Venus Williams, staccando il pass per gli ottavi dove troverà Serena Non ci sarà il derby tra le sorelle Williams negli ottavi di finale degli Australian Open, Simona Halep infatti non lascia scampo a Venus e andrà a sfidare nel prossimo turno proprio Serena. Una partita dominata dalla romena, capace di superare la propria avversaria con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e diciotto minuti di ...

La mini Tav rischia di saltare prima di nascere : La Lega vorrebbe ma non convince i Cinquestelle. Si lavora a un progetto ridotto con un tunnel di base di 65 km di cui 57 di galleria per unire Saint Jeanne de Murienne e Susa. Costo 8,6 mld -

Tav - Foietta : La Torino-Lione è non alta velocità - è una favola : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Dakar 2019 - risultati otTava tappa camion e quad : Sotnikov vince e ribalta la classifica! Cavigliasso domina : Oggi si è disputata l’ottava tappa della Dakar 2019, il rally raid più importante e prestigioso al mondo. Grande fatica anche per camion e quad da San Juan de Marcona a Pisco. camion – Dmitry Sotnikov ricorderà a lungo questa memorabile giornata che potrebbe averlo proiettato verso la conquista della Maratona del Deserto. Il 33enne russo ha dominato la tappa e ha anche ribaltato la classifica generale. Il pilota Kamaz, infatti, ha ...

Tav - la manifestazione a Torino che può spazzare via il governo : Lega-Di Maio - alta tensione : In piazza Castello a Torino c'è tutta Italia, tranne il M5s. Tutti a manifestare per il Sì Tav con le "madamine", le organizzatrici del raduno: in piazza 30mila cittadini e politici di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Pd. Una manifestazione convocata dopo la mobilitazione del 10 novembre scor

‘Accordi&Disaccordi’ - Di Battista su Nove : “Il Tav non si deve fare - il treno ad alta velocità serve al Sud” : “Il tav non si deve fare, per niente. Si deve fare una bella ferrovia Catania-Palermo, seria, perché anche i cittadini siciliani sono italiani. I siciliani ci mettono ore, anzi non lo prendono il treno. Non sono contrario all’alta velocità, magari Roma-Matera. Queste sono le urgenze, non portare le mozzarelle a velocità supersonica”. Lo ha dichiarato Alessandro Di Battista, ospite ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk di ...

Milano - assaltano il porTavalori con pistole e kalashnikov : via con 20mila euro. Le rapina sembra un film d’azione : Assalto a un furgone portavalori. Sabato mattina, intorno alle 7.30, tre uomini armati hanno preso d’assalto un furgone portavalori di due guardie giurate che stavano prelevando l’incasso del supermercato Eurospin di viale Lombardia a Cologno Monzese, comune alle porte di Milano. Secondo le prime informazioni, due erano armati di pistole mentre un terzo imbracciava un kalashnikov. Una delle guardie giurate ha esploso tre colpi in aria che ...

Assaltato un furgone porTavalori dell’Ivri nei pressi di Mellitto : Nuovo anno, nuova rapina a portavalori nel Barese con ruspe e mezzi in fiamme. La rapina è stata compiuta ad un

Boldrini : 'Parlamento umiliato su Bilancio' e ricorda 'con me salTavano sui banchi' : Laura Boldrini non perde occasione per manifestare tutto il suo dissenso nei confronti del governo guidato da Lega e Movimento Cinque Stelle. Non potrebbe essere altrimenti considerato il suo rapporto burrascoso, ad esempio, con Matteo Salvini. La sua posizione, però, continua ad essere critica nei confronti dell'esecutivo, anche dopo che un uomo del filone governativo è stato pesantemente attaccato su una posizione che le è appartenuta. Il ...

No al doppio mandato - la Presidente degli avvocati AlTavilla : 'La mia candidatura resta' : ...suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da gustare Gal serre salentine Privacy Home Cronaca ...

Sci Alpino – Slalom gigante parallelo in Alta Badia - De Aliprandini deluso dopo l’eliminazione agli otTavi : “regola ingiusta” : De Aliprandini parla dopo l’eliminazione agli ottavi di finale del gigante parallelo in Alta Badia: “brucia uscire così, il format mi piace ma va sistemato. Ma vado via da qui con buone sensazioni” Sensazioni contrastanti per Luca De Aliprandini al termine del gigante parallelo in Alta Badia. A caldo, dopo la sconfitta agli ottavi contro Henrik Kristoffersen per soli due centesimi, prevalgono quelle negative: “sono ...