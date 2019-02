Picco influenza 2019 : come evitare di farsi contagiare dal partner : Siamo nel Picco dell’influenza. E questo lo abbiamo già detto. Può capitare che in una coppia, uno dei due l’abbia presa mentre l’altro no. E poi, ovviamente, viene contagiato dal partner. Ma non è detto che debba andare sempre così. Ci sono vari modi per evitare di prendere l’influenza anche il partner si è ammalato. Proprio in vista del Picco stagionale, gli esperti del Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia hanno messo a punto il ...

Influenza verso il Picco in Veneto : 191mila malati - 5 decessi : La Direzione Prevenzione della Regione del Veneto ha pubblicato l’ultimo aggiornamento sull’andamento dell’Influenza. Nell’ultima settimana monitorata ed elaborata (21-27 gennaio) si è registrato un altro forte incremento dell’incidenza raggiungendo un tasso di 11,01 casi per 1.000 residenti. Si può stimare in 54.000, per questa settimana, i soggetti colpiti da Influenza e complessivamente 191.250 i veneti ammalati da inizio stagione. “Nelle ...

Influenza 2019 : sintomi - vaccino - Picco e quanto dura. Come sarà : Influenza 2019: sintomi, vaccino, picco e quanto dura. Come sarà picco Influenza 2019 e contagio Dicembre e Gennaio sono tra i mesi più freddi dell’anno. Spesso proprio l’abbassamento delle temperature aumenta l’incidenza dell’Influenza. Già in questo articolo del mese di ottobre 2018, con l’approssimarsi della stagione invernale, vi abbiamo parlato del modo migliore per evitare di essere interessati dal primo picco della stagione ...

Influenza record : 3 - 6 milioni di casi e 39 morti - ma ancora non si è raggiunto il Picco : Brusco aumento di casi nell'ultima settimana con l'Influenza che ha costretto a letto ben 725mila italiani. Il picco è vicino ma ancora non è stato raggiunto secondo gli esperti. Quest'anno l'epidemia infatti è andata più a rilento come crescita ma ha provocato molti più casi gravi e decessi, la maggior parte in persone over 50 anni.Continua a leggere

Influenza - più di 700mila italiani a letto negli ultimi giorni : quando è previsto il Picco : Gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute indicano chiaramente un nuovo aumento dei malati: le cose da sapere e...

Picco influenza - allarme bambini : 1500 a letto colpiti dal virus : Arriva il Picco dell?influenza e colpisce soprattutto i bambini. Sono circa 1500, infatti, i Piccoli della provincia, nella fascia 0-4 anni, alle prese col virus, che nei bimbi con malattie...

Influenza - colpiti oltre 3.6 milioni di italiani : arriva il Picco stagionale : Italia sempre più vicina al picco epidemico stagionale di Influenza. Nella quarta settimana del 2019, compresa tra il 21 e il 27 gennaio, si registra infatti ancora un brusco aumento del numero di casi, con circa 725.000 persone colpite, soprattutto bambini sotto i 5 anni, con un’incidenza passata da 28 a 37 casi per mille assistiti. Provincia autonoma di Trento, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Calabria sono le regioni maggiormente ...

Influenza gennaio 2019 : sintomi - Picco e previsioni. Quanto dura : Influenza gennaio 2019: sintomi, picco e previsioni. Quanto dura sintomi Influenza gennaio 2019, quali sono Arriva il 2019 e per molti arriva anche l’Influenza; tuttavia, non c’è motivo di farsi prendere dal panico. Infatti, nonostante sia una patologia da non sottovalutare, spesso basta un po’ di riposo e la giusta dose di medicinali per superare il malessere senza difficoltà. Influenza gennaio 2019: un male conosciuto Non ci si attende ...

Coldiretti - per il "Picco di influenza" in 2 - 8 milioni a letto. Consigli di "rimedi contadini" : Quasi 3 milioni di italiani, le stime per la precisione parlano di 2,8 milioni di persone, sono già stati colpiti dall'influenza e con il "picco stagionale" ormai vicino arrivano i "rimedi contadini" ...

Influenza - è allarme : i morti salgono a 23. 500mila casi in una settimana - il Picco si avvicina : Ancora un brusco aumento del numero di casi, soprattutto nella fascia di età pediatrica sotto i cinque anni. Da ottobre oltre 125 pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva, tra cui anche tre donne in gravidanza.Continua a leggere