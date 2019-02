Pagelle Juventus-Parma 3-3 | highlights e tabellino del match

Pagelle Juventus-Parma - highlights e tabellino del match : Pagelle JUVENTUS PARMA – Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Parma. Allegri si prepara a confermare il 4-3-3, ma ci saranno sicuramente tante novità dal 1'. Come accennato dallo stesso tecnico bianconero alla vigilia di Atalanta-Juventus di Coppa Italia, in porta giocherà Perin. In difesa spazio a Rugani e Caceres. […] L'articolo Pagelle Juventus-Parma, highlights e tabellino del match ...

Calciomercato al gong : le Pagelle delle squadre di Serie A - Juventus da 5 : È stato un Calciomercato interessante quello conclusosi ieri sera alle 20. Un Calciomercato che è riuscito, almeno parzialmente, a trasformare più di una squadra di Serie A e chissà, a spostare anche qualche equilibrio. Se, infatti, per la vetta poco si può intervenire per smuovere la classifica, altro discorso è rappresentato dalla zona Europa e salvezza, dove la classifica è ancora tutta da scrivere. Le regine del mercato e gli altri ...

Atalanta-Juventus 3-0 - le Pagelle : Cancelo apre alla Dea : BERGAMO - Ecco le pagelle di Atalanta e Juventus dopo il successo dei nerazzurri di Gasperini per 3-0 nei quarti di finale di Coppa Italia . ATALANTA BERISHA 6 Approfitta di una Juve affetta da ...

Pagelle/ Atalanta-Juventus - 3-0 - : i voti della partita - quarti Coppa Italia - : Pagelle Atalanta-Juventus , 3-0, : i voti ai protagonisti della partita valevole per i quarti di Coppa Italia. Serata da sogno per la Dea.

Atalanta-Juventus 3-0 : Pagelle e tabellino : Atalanta-Juventus, Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Pagelle Atalanta-Juventus - Coppa Italia 2019 : 3-0 - Zapata non si ferma più. Nella Juve non si salva nessuno : Le Pagelle della partita ATALANTA Berisha 6,5: molto attento il portiere albanese nelle uscite. Dà sicurezza a tutto il reparto e blocca anche l’unico vero tentativo della Juve firmato da Khedira. Toloi 7: il terzetto nerazzurro si sta muovendo bene, mettendo già in fuorigioco più volte gli attaccanti della Juve. Il brasiliano è attento e sicuro. Djimsiti 7: una serata da incorniciare. Insieme a Palomino cancella Ronaldo. Difesa ...

Pagelle ATALANTA JUVENTUS – Come da tradizione recente, l'ultima settimana di gennaio è dedicata alla Coppa Italia, prima dell'"irruzione" del festival di Sanremo e del ritorno di Champions League ed Europa League a partire da meta' febbraio. Come già negli ottavi, anche a livello dei quarti il regolamento prevede partite secche, con tempi supplementari ed eventuali

Lazio-Juventus 1-2 - le Pagelle : Cancelo riapre il match - CR7 lo finisce : Vittoria sofferta quanto importante per la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio domina per oltre un'ora di gara, va in vantaggio, ma non concretizza quanto potrebbe e subisce rimonta e sorpasso finale dei bianconeri. I biancocelesti iniziano la partita alla grande con ottime azioni e diverse conclusioni fermate da uno straordinario Szczesny. Il dominio della squadra di casa continua fino alla fine del primo tempo con varie iniziative ...

Lazio-Juventus - le Pagelle : Leiva è un muro. Bene Luis Alberto - male Lulic e Radu : La Lazio perde 2 a 1 contro la Juve nel big match di domenica 27 gennaio . I biancocelesti giocano Bene, creano tanto ma non riescono a incidere fino al 58' quando l'autorete di Emre Can sblocca la ...

Pagelle Lazio-Juventus 1-2 - Serie A : Cancelo e Bernardeschi cambiano la partita - Cristiano Ronaldo decisivo : La Juventus ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel posticipo della 21^ giornata di Serie A, di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo allo Stadio Olimpico di Roma. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI Lazio-Juventus Pagelle Lazio-Juventus 1-2: Pagelle LAZIO: STRAKOSHA: 5. Respinge malamente la stoccata di Dybala, il pallone arriva sui piedi di Cancelo che firma il pareggio. Per il resto una partita discreta ma quella respinta ...

Pagelle LAZIO JUVENTUS – Partita incredibile e piena di emozioni allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Juventus. Accade tutto nel secondo tempo. È infatti nella seconda frazione di gioco che a sorpresa gli uomini di Simone Inzaghi passano in vantaggio grazie a un'autogol fortunoso da parte di Emre Can al 59′. I bianconeri

Pagelle LAZIO JUVENTUS – Da un lato le necessità di trovare tre punti per provare a piazzare uno scatto importante nella lotta al quarto posto, dall'altro un successo per proseguire nella marcia verso il tricolore. Lazio-Juventus è il match più atteso della 21° giornata di Serie A. La Juventus di Allegri si è ritrovata alla

Juventus-Chievo - le Pagelle : potenza Bernardeschi e Dybala regala spettacolo : TORINO - Ecco le pagelle di Juventus e Chievo dopo il successo per 3-0 dei bianconeri all' Allianz Stadium contro i veneti. JUVENTUS PERIN 6.5 Subito una buona respinta su Meggiorini. Poi subisce ...