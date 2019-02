Maltempo | riaperti passo del Foscagno e passo del Gallo

meteoweb.eu

: Maltempo in liguria - Vento forte, porti riaperti a Genova. Traffico e code, mattinata di passione | Liguria | Geno… - Riccbergna : Maltempo in liguria - Vento forte, porti riaperti a Genova. Traffico e code, mattinata di passione | Liguria | Geno… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Ildelche, in territorio comunale di Valdidentro (Sondrio), oggi era stato chiuso al traffico per la troppa neve e poi riaperto a senso unico alternato, ora è percorribile in entrambi i sensi di marcia in direzione di Livigno (Sondrio) e dalla localita’ turistica della Valtellina in senso opposto come collegamento con il resto della Lombardia.Lo ha reso noto l’ufficio comunicazione di Bormio Marketing, aggiungendo che sino a stasera e’ stato riaperto anche ildel, ma solo nella direzione dalla Svizzera verso Livigno.L'articolodeldelMeteo Web.