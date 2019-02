I pm incastrano la Sea Watch | ​ Inidonea a salvare migranti

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) La procura di Catania non ha trovato "rulievi penali" nella condotta della Seain mare. Ma la nave della Ong, per ora, sembra destinata a rimanere ormeggiata al porto di Catania. Perché sul suo conto, dalle indagini condotte dai pm etnei, sono emersi "dati significativi in ordine all'inidoneità tecnico strutturale" della motonave "a effettuare un'attività sistematica di soccorso in mare dei". Tradotto: l'imbarcazione non è adatta a recuperare naufraghi in mezzo al mare. Come anticipato ieri dal governo. In un post su Facebook, il ministro dei Trasporti aveva spiegato che tecnicamente la Sea3 è una imbarcazione da diporto, "registrata come pleasure yacht". La Ong aveva provato a giustificare questa anomalia, affermando che in Olanda l'imbarcazione è regolarmete iscritta nel registro navele e autorizzata alle operazioni di soccorso. Sebbene in Italia "per stazza e ...