Stoviglie bio a diecimila metri il futuro dei voli è plastic-free

Alessandria - i piatti biodegradabili della mensa scolastica si sciolgono con la polenta. Sequestrate 4mila Stoviglie : Il piatto si scioglieva con la polenta bollente, diventando un tutt’uno che finiva nello stomaco dei ragazzi. È successo in una scuola in provincia di Alessandria, dalle parti di Casale Monferrato. I Nas hanno così sequestrato 4mila piatti biodegradabili usati nella mensa scolastica per servire i pasti agli alunni. Come riporta La Repubblica, pare che non si tratti di un caso isolato, tanto è vero che il materiale sequestrato raccolto dai ...