Spread Btp-Bund balza a 261 punti | su massimi da metà gennaio

Spread Btp-Bund schizza a 260 punti base : ANSA, - ROMA, 1 FEB - Lo Spread tra Btp e Bund schizza a 260 punti base dai 244 punti segnati in avvio di giornata. Il differenziale è risalito a quota 260 per la prima volta da metà gennaio, ...

Spread Btp-Bund schizza a 260 punti - crolla attività manifatturiera a gennaio : Lo Spread tra Btp e Bund schizza a 260 punti base dai 244 punti segnati in avvio di giornata. Il differenziale è risalito a quota 260 per la prima volta da metà gennaio, scontando il crollo dell'...

Spread Btp-Bund schizza a 260 punti base : Lo Spread tra Btp e Bund schizza a 260 punti base dai 244 punti segnati in avvio di giornata. Il differenziale e' risalito a quota 260 per la prima volta da meta' gennaio, scontando il crollo dell'attivita' manifatturiera italiana ai minimi da cinque anni e mezzo rilevato dall'indice Pmi, all'indomani dei dati Istat sul Pil che hanno certificato la recessione tecnica dell'Italia. Il rendimento del titolo del Tesoro a 10 anni e' in rialzo al ...

"Isteria sullo Spread e sui Btp Puntare sui titoli industriali" : C’è chi dice che il miglior affare Tamburi l’abbia fatto non investendo mai nelle banche in questi anni, dove quotazioni basse e sempre più basse, per molti allettanti e irresistibili, sono state la causa di gravi e dolorose perdite nei portafogli degli investitori. Segui su affaritaliani.it

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 1 febbraio il differenziale ha aperto a 246 punti, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 244 punti di giovedì 31 gennaio

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Giovedì 31 gennaio apertura in lieve calo a 239. Mercoledì 30 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 240 punti base rispetto alla chiusura a 243 di martedì 29

BTp - il 2019 parte bene ma quanto ancora può scendere lo Spread? : Sempre che - precisa - non ci sia turbolenza politica o una recessione. Se sul primo fronte l'appuntamento chiave sarà quello delle elezioni europee sul secondo saranno i dati macro la variabile da ...

BTp - il 2019 parte bene ma quanto ancora può scendere lo Spread? : Secondo Hsbc il differenziale può scendere a quota 200 entro la fine dell’anno. Per Vontobel il tasso del decennale, attualmente al 2,6%, può arrivare al 2,2 per cento. Il contesto di politica monetaria è favorevole ma pesano ancora l’incognita politica e il rischio di una recessione...

Spread Btp apre poco mosso a 244 punti : ANSA, - ROMA, 30 GEN - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 244,4 punti dai 243 della chiusura di ieri. Il rendimento è al 2,63%. 30 gennaio 2019 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Mercoledì 30 gennaio apertura stabile a 244 punti base, rispetto ai 243 della chiusura del giorno precedente

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Martedì 29 gennaio apertura in lieve rialzo a 246,8. Lunedì 28 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 246 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Lunedì 28 gennaio apertura in lieve calo a 244. Venerdì 25 gennaio il differenziale tra Btp e bund aveva chiuso a 245 punti base

Spread oggi in Italia : notizie sul differenziale btp bund - Sky TG24 - : Venerdì 25 gennaio il differenziale ha aperto a 247 punti, dato pressoché stabile rispetto alla chiusura a 248 punti di giovedì 24

Spread Btp Bund apre stabile a 247 punti : ANSA, - ROMA, 25 GEN - Avvio di giornata stabile per lo Spread tra Btp e Bund che è sugli stessi livelli di ieri in chiusura di giornata a 247 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,...