Spar | da oggi niente più Energy Drinks per gli under 14

Foggia - Spara al cinghiale ma uccide il compagno di caccia : la vittima aveva 57 anni : L'incidente nelle campagne di Apricena: la vittima lavorava come falegname. L'uomo che ha sparato, un 59enne, è indagato a piede libero per omicidio colposo. Le indagini sono condotte dai carabinieri

Turismo : Ascom Padova - codice identificativo alloggi 'Sparito' da mesi (3) : (AdnKronos) - "E allora? Se gli aspetti positivi sono così tanti e se era lo stesso assessore che, solo qualche mese fa, richiamava il fatto che "ci siamo resi conto dell'esistenza di organizzazioni che gestiscono centinaia, addirittura migliaia di appartamenti, senza fare denuncia e per questo dobb

Turismo : Ascom Padova - codice identificativo alloggi 'Sparito' da mesi (2) : (AdnKronos) - "Soprattutto di sicurezza - ci tiene a precisare il presidente dell'Ascom, Patrizio Bertin - visto che a Padova, solo un paio di settimane fa, sono stati due gli appartamenti sigillati dalla forze dell'ordine dopo che all'interno degli stessi erano stato trovati ospiti che di regolare

Turismo : Ascom Padova - codice identificativo alloggi 'Sparito' da mesi : Padova, 23 gen. (AdnKronos) - "Sto pensando seriamente a chiedere l'aiuto di "Chi l'ha visto" perchè del codice identificativo per gli alloggi turistici in Veneto sono mesi che non abbiamo più notizie". Monica Soranzo, presidente di Padova Hotels Federalberghi Ascom, fa dell'ironia ma l'appunto che

HO CERCATO IL TUO NOME - CANALE 5/ Streaming video del film dal libro di Nicholas Sparks - 16 gennaio - oggi - : Ho CERCATO il tuo NOME, la trama e il cast del film in onda su CANALE 5 oggi, mercoledì 16 gennaio 2019 con Zac Efron e Taylor Schillin.

Maltempo Puglia : neve e ghiaccio a Bari e Foggia - mezzi Spargisale in azione : Nella Città metropolitana di Bari, dalle prime ore di questa mattina, secondo le modalità previste e con il coordinamento degli organi preposti nell’ambito di quanto approvato dal Piano neve della Prefettura, sulle strade interessate da gelo e neve vengono eseguiti gli interventi di spargimento sale necessario alla prevenzione delle formazioni gelive, nonché lo sgombero della coltre nevosa. Presso gli uffici della Città Metropolitana di ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Vienna - Sparatoria al ristorante : un fermato - 22 dicembre 2018 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Vienna, sparatoria al ristorante: un fermato. Alle 14.00 il Maxi emendamento , 22 dicembre 2018,

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Vienna : Spari in un ristorante - ci sono feriti - 21 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Vienna: spari in un ristorante, ci sono feriti. Trump ritira truppe dalla Siria: si dimette Mattis , 21 dicembre 2018,

Amici - che fine ha fatto Kledi Kadiu : Sparito dalla tv - come campa oggi l'albanese più famoso d'Italia : Ricordate Kledi Kadiu , l'albanese più famoso della tv italiana? Arrivato in Italia nel 1991, nel primo storico , biblico, esodo nell'Adriatico, negli anni Duemila è diventato il ballerino-star di ...

Biathlon - Dorothea Wierer : “In testa dopo cinque gare - non me l’aspettavo. Oggi ho Sparato male” : Italia fantastica nell’inseguimento di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. La nostra Nazionale ha ruggito sulle nevi austriache e ha ottenuto un risultato di lusso: Dorothea Wierer ha conquistato il secondo posto nonostante i quattro errori al poligono e conserva il pettorale giallo di leader della classifica generale, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo possono gioire per sesto e settimo posto (una ha ...

Piogge e temporali Sparsi oggi in Sicilia : da Messina a Ragusa : Allerta meteo gialla oggi, 7 dicembre, nella parte centro orientale della Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile.