Salvini a Chiomonte | sulla Tav si può risparmiare | ma quell' opera ci serve

Salvini a Chiomonte : «Tav va finita - toglie 1 milione di tir da strade». Di Maio : quei soldi per la metro a Torino : Il ministro in Val di Susa: «L’Italia non si può permettere incertezze. Se va bene tornare indietro costa quanto andare avanti, finiremo l’opera». Di Maio ribatte: «La Tav è una spesa dirottabile per la metropolitana di Torino». Tensioni tra manifestanti No Tav e polizia

