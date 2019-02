Riverdale rinnovata per una quarta stagione | il crossover con Katy Keene ci sarà?

optimaitalia

: riverdale rinnovata per una quarta stagione, ora la vita è migliore - uvltimo : riverdale rinnovata per una quarta stagione, ora la vita è migliore - rvptherin : come iniziare benissimo febbraio: RIVERDALE RINNOVATA PER LA QUARTA STAGIONE E DYNASTY PER LA TERZA SEEE - _tonysanzo : RT @RiverdaleIT: ????UFFICIALE!!???? RIVERDALE RINNOVATA PER UNA 4ª STAGIONE!!!!!!!!!?????? #Riverdale #RiverdaleSeason4 -

(Di venerdì 1 febbraio 2019)Nei giorni scorsi abbiamo annunciato l'ordine dello spin off dida parte di The CW dedicato alla figura die il rinnovo della serie per laha fatto sperare subito in un. Chi segue la serie sa bene che anche in passato si è sperato tanto per un incontro tra Archie e i suoi con Sabrina ma così non è stato e non solo perché la decisione sembrava già presa ma anche per il fatto che il reboot de Le Terrificanti avventure di Sabrina è finito poi nelle mani di Netflix, e adesso?Anche consembra che le cose non andranno meglio e a niente è valso il rinnovo per unadi. Secondo quanto rivelato ai TCA 2019 dal presidente della rete Mark Pedowitz sembra che lo spin offambientato anni dopo gli eventi ambientati nella scuola superiore di.Questa rivelazione potrebbe avere due chiavi di ...