Lecce-Ascoli - Scavone perde i sensi in campo - gara rinviata : Milano, 1 feb., askanews, - La gara di serie B di calcio fra Lecce e Ascoli è stata rinviata a data da destinarsi in seguito all'infortunio subito dal giocatore del Lecce Manuel Scavone. Il calciatore ...

Scavone perde i sensi - rinviata Lecce-Ascoli : Roma, 1 feb. (AdnKronos) - La partita di serie B tra Lecce e Ascoli è stata rinviata per l'incidente occorso a Manuel Scavone. Il centrocampista salentino dopo appena 30 secondi dall'inizio della sfida e' caduto pesantemente a terra in seguito ad uno scontro aereo con un avversario, perdendo i sensi

VIDEO Bruttissimo scontro tra Scavone e Beretta in Lecce-Ascoli - il giocatore cade a terra a peso morto : interrotta la partita : Un terribile scontro di gioco ha portato all’interruzione di Lecce-Ascoli, anticipo della Serie B. Il centrocampista dei pugliesi è infatti svenuto in seguito a uno scontro con Beretta subito dopo il fischio d’inizio. Il giocatore non è andato in arresto cardiaco e ha ripreso conoscenza dopo essere stato trasportato in ospedale. L’atleta ha rimediato una botta alla tempia ed è ricaduto sul terreno di gioco a corpo morto. ...

Lecce-Ascoli - Scavone batte la testa in campo e sviene : i giocatori liberano la strada per l'ambulanza : Il centrocampista salentino cade dopo un contrasto in Leccce-Ascoli: trasportato in ospedale. Ma a consentire i soccorsi sono stati solo compagni e avversari. L'atleta ha ripreso i sensi

Lecce-Ascoli - paura per il salentino Scavone : perde i sensi dopo uno scontro con Beretta. Gara sospesa : Lecce-Ascoli, anticipo della 22esima giornata di Serie B. Calcio d’inizio, lancio lungo, scontro aereo tra il marchigiano Giacomo Beretta e il salentino Manuel Scavone, che dopo il violento impatto cade rovinosamente e terra e perde conoscenza. Tutto in neanche trenta secondi. Allo stadio Via del Mare sono attimi di paura: il giocatore di casa è a terra svenuto, i compagni si sbracciano, i soccorsi arrivano subito, ma l’autoambulanza ...

Lecce-Ascoli - paura Scavone : le FOTO dallo stadio Via de Mare : 1/12 Renato Ingenito/LaPresse ...

Scavone sviene in campo al 1° minuto - rinviata Lecce-Ascoli. Il calciatore portato in ospedale : «È cosciente» VIDEO : Scavone sviene in campo al 1° minuto, sospesa e poi rinviataLecce-Ascoli: il calciatore portato in ospedale è cosciente e parla. Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si stava...

Scavone perde i sensi - rinviata Lecce-Ascoli : La partita di serie B tra Lecce e Ascoli è stata rinviata per l'incidente occorso a Manuel Scavone . Il centrocampista salentino dopo appena 30 secondi dall'inizio della sfida e' caduto pesantemente a ...

Lecce-Ascoli : Scavone perde i sensi dopo una caduta - portato via in ambulanza : LECCE - Attimi di paura al Via del Mare nel corso dell'anticipo di Serie B tra Lecce e Ascoli . dopo appena 30 secondi di gioco, terribile infortunio per Manuel Scavone, centrocampista dei salentini. ...

Lecce-Ascoli : Scavone perde sensi - partita sospesa : Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si sta disputando l'anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Il centrocampista della squadra pugliese Manuel Scavone, dopo uno ...

Scavone sviene in campo al 1° minuto - rinviata Lecce-Ascoli : il calciatore portato in ospedale VIDEO : Scavone sviene in campo al 1° minuto, sospesa e poi rinviataLecce-Ascoli: il calciatore portato in ospedale. Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si stava disputando l'anticipo...

Lecce-Ascoli abbandonata - VIDEO SHOCK di Scavone : il calciatore trasportato in ambulanza : VIDEO Scavone – Grande paura al Via del Mare per le condizioni del calciatore del Lecce Scavone, scontro terribile durante la gara del campionato di Serie B contro l’Ascoli, impatto con l’avversario Beretta. Scavone ha perso conoscenza ancora prima di cascare malamente sul terreno di gioco, immediato l’intervento dell’ambulanza con il calciatore che è stato trasportato in ospedale. Scavone avrebbe in seguito ...

Lecce-Ascoli : Scavone perde sensi - partita sospesa : Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si sta disputando l'anticipo della 22/a giornata del campionato di calcio di Serie B. Il centrocampista della squadra pugliese Manuel Scavone, dopo uno ...

Scavone sviene in campo al 1° minuto - sospesa Lecce-Ascoli : il calciatore portato in ospedale : Scavone sviene in campo al 1° minuto, sospesa Lecce-Ascoli: il calciatore portato in ospedale. Paura allo stadio di Via del Mare, a Lecce, dove si sta disputando l'anticipo della 22/a...