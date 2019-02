Isola | Otelma si ferisce alla fronte e finisce in infermeria

Isola dei Famosi 2019 - Vladimir Luxuria contro Francesca Cipriani : "Quella spinta al Divino Otelma deve essere punita" : Francesca Cipriani una ne fa e cento ne combina. L'ennesimo gesto dell'esplosiva polena è diventata virale e parliamo naturalmente della spinta al Divino Otelma che ieri sera nel secondo appuntamento dell'Isola dei Famosi è stato suo malgrado protagonista di un incidente durante la prova di ricompensa che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze se non un taglio sulla testa. Isola dei ...

Isola dei Famosi 2019 - Taylor Mega eliminata : “Ho avuto problemi di tossicodipendenza”. E il Divino Otelma cade rovinosamente durante una prova : E’ Taylor Mega la prima eliminata della quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi, sconfitta al televoto da Kaspar Capparoni e Demetra Hampton. L’influencer nel covo dei pirati ha rivisto le accuse nei suoi confronti, dopo che aveva dichiarato di voler partecipare al reality solo per tre settimane, così ha colto l’occasione per raccontarsi e svelare i suoi problemi con la tossicodipendenza: “Soffro di attacchi ...

