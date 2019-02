Calciomercato Genoa - Sturaro : «La Juventus mi ha dato tantissimo» : E' uno dei club più importanti al mondo. Un'azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare, vincere e sacrificarsi per un obiettivo, tutte ...

Genoa : Sturaro - un grazie alla Juve : E' uno dei club più importanti al mondo. Un'azienda collaudata che lavora perfettamente in ogni settore. Con loro ho imparato cosa vuol dire lavorare". Pronto a esordire, Ivan Radovanovic. "Qui posso ...

Calciomercato - il Genoa acquista Radovanovic in mediana dopo Sturaro : Calciomercato, il Genoa compra ancora per tentare di mettere a tacere la contestazione dei tifosi contro il presidente Preziosi Calciomercato, il Genoa dopo Sturaro acquista un altro centrocampista centrale. Si tratta dell’esperto Radovanovic, in arrivo dal Chievo Verona che si è già tutelato con l’acquisto di Diousse. Il Grifone, secondo quanto rivelato da Skysport, avrebbe raggiunto l’accordo con Radovanovic e dunque ...

Juventus cede Sturaro al Genoa : La Juventus Football Club ha risolto anticipatamente l'accordo con la società Sporting Clube de Portugal " Futebol SAD relativo al trasferimento temporaneo gratuito del calciatore Stefano Sturaro. ...

Sturaro : ufficiale il ritorno al Genoa - : Stefano Sturaro lascia lo Sporting Lisbona e torna al Genoa. A ufficializzarlo è stata la Juventus, ancora proprietaria del cartellino del centrocampista che si trovava in prestito in Portogallo. '...

Juventus - ufficiale Sturaro al Genoa : le cifre : TORINO - Ora è ufficiale, Stefano Sturaro va in prestito al Genoa: la Juventus comunica l'avvenuto trasferimento fino a giugno del centrocampista per 1,5 milioni di euro. Il contratto prevede inoltre ...

Sturaro torna al Genoa : 'Non vedo l'ora di iniziare' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Genoa-Sturaro - si chiude. Le prime parole del giocatore : GENOA STURARO, affare fatto – Per un Piatek che parte, uno Sturaro che torna. Il centrocampista classe 1993 si appresta a vestire nuovamente la maglia rossoblu dopo 4 stagioni passate tra Juventus (sino alla scorsa estate) e Sporting Lisbona. In Portogallo il giocatore non è riuscito a trovare la propria dimensione, tanto da convincersi all’idea […] L'articolo Genoa-Sturaro, si chiude. Le prime parole del giocatore proviene da Serie A News ...

Genoa - riecco Sturaro : visite mediche e poi la firma : Il primo rinforzo per Cesare Prandelli è un nome che dalle parti di Marassi suona piuttosto familiare. Si tratta di Stefano Sturaro, centrocampista sanremese, che proprio dal Genoa è stato lanciato ...

Dg Genoa 'Piatek-Milan - summit a fine gara. Sturaro vicino - Romero andrà alla Juve' : Il dg del Genoa Giorgio Perinetti parla a Sky Sport prima della partita con il Milan : ' Piatek ? Non è ancora una cessione definita, ci sono passaggi da compiere. Oggi c'è una partita importante e punti importanti in palio, però conosciamo il ...

Calciomercato Juventus/ Ultime notizie - Sturaro al Genoa è un affare ormai definito : Calciomercato Juventus, Ultime notizie: i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Juventus-Genoa : oggi si chiude l'affare Sturaro-Romero : TORINO - Li hanno visti entrare insieme a Palazzo Parigi, dov'era in attesa il responsabile dell'area sportiva della Juventus Fabio Paratici . Non aspettava soltanto i responsabili del mercato del ...

Sturaro Genoa - lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo : Sturaro Genoa – Stefano Sturaro si avvicina sempre di più al suo ritorno al Genoa. Dopo un inizio di stagione da incubo in prestito allo Sporting Lisbona senza riuscire a scendere mai in campo per via di un infortunio, il centrocampista italiano potrebbe ora finalmente iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel. LEGGI […] L'articolo Sturaro Genoa, lavori in corso con la Juventus ma ancora niente accordo proviene da Serie A News ...

CALCIOMERCATO Juventus e Genoa : trattativa Sturaro-Romero : CALCIOMERCATO Juventus Romero / Incontro all’hotel Parigi di Milano tra Juventus e Genoa. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, la Juventus pensa ad un suo trasferimento al Genoa in cambio di Romero, difensore classe 1998, 11 presenze ...