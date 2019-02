Eros Ramazzotti | figli | tour e moglie Chi è l’ospite a Sanremo 2019

Anche Eros Ramazzotti e Luis Fonsi super ospiti a Sanremo 2019 con voci su Pippo Baudo all’Ariston il 6 febbraio : Eros Ramazzoatti e Luis Fonsi super ospiti a Sanremo 2019 nella serata finale della kermesse. Le voci sembrano quindi trovare conferma, con i due artisti sulle tavole del Teatro Ariston il nuovo singolo Per le strade una canzone, già in radio dal 18 gennaio. Secondo quanto riportato da Blogo, tra gli altri ritorni sul palco dell'Ariston è stato Anche annunciato Pippo Baudo, storico conduttore della manifestazione e alla guida - con Fabio ...

Sola di Luis Fonsi potrebbe essere la giusta prova per bissare il successo di Despacito, con il quale l'artista ha ottenuto una pioggia di visualizzazioni. Specialista in tormentoni, Luis Fonsi ha così deciso di tornare in radio con un nuovo singolo che andrà ad anticipare Vida, nuovo album di inediti che arriverà sul mercato a cominciare dal 1° febbraio. Il brano è rilasciato nelle radio di tutto il mondo il 25 gennaio, in versione

testo e significato di Per le strade una canzone, il nuovo singolo di Eros Ramazzotti in rotazione radiofonica da venerdì 18 gennaio. Il brano, terzo inedito estratto dall'album Vita ce n'è, vanta la collaborazione con Luis Fonsi, star mondiale nota per la hit "Despacito". In attesa del nuovo Tour, Eros Ramazzotti rilascia il nuovo singolo in duetto con Luis Fonsi E' in rotazione radiofonica il nuovissimo singolo

Eros Ramazzotti insieme a Luis Fonsi - “Per le strade una canzone” : Eros Ramazzotti e Luis Fonsi, la star mondiale di Despacito con più streaming e views della storia. Il nuovo singolo che li vede fianco a fianco si intitola "Per le strade una canzone". Il brano è contenuto nell album "Vita ce n'è" uscito (per Polydor) in 100 paesi del mondo, che ha debuttato al primo posto della classifica FIMI/GfK degli album più venduti e, già certificato platino in Italia, stabile ai primi posti delle classifiche di vendita ...

Eros Ramazzotti con Luis Fonsi : 'Per le strade una canzone' è un inno alla musica dalle vibrazioni latine : ... Stark Arena 27 Athens, Faliro Pavilion 30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena OTTOBRE 3 Sofia, Arena Armeec Hall 5 Bratislava, O'Nepela Arena 8 Kiev, Sport Palace 11 Moscow, Crocus Hall 13 St. ...

Il video ufficiale di Per le strade una canzone di Eros Ramazzotti arriva a poche settimane dal rilascio di In primo piano, brano scritto da Jovanotti e inserito nel suo ultimo album - Vita ce n'è - che ha rilasciato nel mese di novembre dopo la title track approdata sul mercato dal 19 ottobre. I due artisti hanno interpretato a pieno la canzone, sfoggiando degli estivi pantaloni bianchi sotto il sole di Miami e che anticipa l'estate ancora

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli passione alle Maldive : Eros Ramazzotti è un uomo innamorato della vita, ma soprattutto della sua famiglia. Con Marica Pellegrinelli e i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio ha iniziato l’anno alle Maldive tra passione e coccole. A febbraio partiranno tutti in un tour mondiale, ma per ora si godono relax e amore. Nelle foto del settimanale “Chi” si vede un Ramazzotti sereno e felice in quell’angolo di paradiso che conosce bene non è certo la prima volta che ...

Le parole d’amore di Eros Ramazzotti su Aurora : “Mi piace come è cambiata” : Eros Ramazzotti torna a parlare del rapporto con la figlia Aurora, usando parole dolcissime per descrivere la 22enne nata dalle nozze con Michelle Hunziker. Classe 1996, l’arrivo di Aurora ha cambiato per sempre la vita del suo celebre papà. A lei Eros ha regalato una delle sue canzoni più famose L’Aurora, che oggi i due si divertono a cantare spesso insieme. La giovane assomiglia moltissimo ad entrambi i genitori: è bella e solare ...

