Carige | Di Maio e quegli allarmi inascoltati | lo strano caso di Cavallini Gli accusati

Carige - le accuse di Di Maio e quegli allarmi inascoltati : lo strano caso di Cavallini : Nella lista di chi doveva controllare manca il nome del finanziere 75enne condannato a Genova per bancarotta

Carige - Di Maio : «Ecco gli autori del disastro». E fa i nomi | : Il vicepremier fa i nomi di chi avrebbe, a suo dire, portato la banca sull’orlo del fallimento. I diretti interessati rispondono. Alessandro Repetto: «Ho contribuito a far cadere Berneschi»

Di Maio : «Ecco i colpevoli del disastro Carige». E fa i (4) nomi in Aula|Chi sono : Il vicepremier M5S alla Camera per rispondere a un’interpellanza sulla crisi della banca genovese: «Non so se interverremo ma se mettiamo dei soldi, la banca diventerà dei cittadini, i risparmiatori non dovranno pagare le colpe dei manager»

Carige - colpo a sorpresa di Di Maio : in aula fa i nomi di responsabili - presunti - e grandi debitori : Il vicepremier pentastellato punta il dito su coloro che avrebbero affossato la banca di Genova con 'Una gestione scellerata collegata alla politica'. I diretti interessati minacciano querele

Carige - Di Maio : «Gli autori del disastro dovranno essere resi pubblici» | : Il vicepremier fa i nomi di chi avrebbe, a suo dire, portato la banca sull’orlo del fallimento. I diretti interessati rispondono. Alessandro Repetto: «Ho contribuito a far cadere Berneschi»

Carige - Di Maio : «Gli autori del disastro» : Il vicepremier fa i nomi di chi avrebbe, a suo dire, portato la banca sull’orlo del fallimento. I diretti interessati rispondono. Alessandro Repetto: «Ho contribuito a far cadere Berneschi»

Carige - Di Maio : gli autori del disastro : Il vicepremier fa i nomi di chi avrebbe, a suo dire, portato la banca sull’orlo del fallimento. I diretti interessati rispondono. Alessandro Repetto: «Ho contribuito a far cadere Berneschi»

Crisi Carige - Di Maio alla Camera : "Ecco nomi di responsabili". Preziosi : "Parla di cose che non sa" : ... 250mln sarebbero stati concessi "con estrema leggerezza, come ha sottolineato anche Bankitalia" al Parco degli Erzelli, una cittadella tecnologica "fortemente voluta dalla politica ligure realizzata ...

Carige - Di Maio fa i nomi : 'Ecco i responsabili del disastro'/ Scajola : 'Commistione con la politica è falsa' : Banca Carige, Di Maio fa i nomi: 'Commistioni con la politica'. Arriva la smentita di Alessandro Repetto e Alessandro Scajola.

Carige - Di Maio «Gli autori del disastro» : Il vicepremier in Aula indica per nome e cognome chi avrebbe, a suo dire, portato la banca sull’orlo del fallimento. I diretti interessati rispondono

La propaganda elettorale di Di Maio non risparmia nemmeno Carige : Rispondendo in Aula a una interrogazione sulla crisi della Cassa di risparmio genovese (Carige) il vicepremier Luigi Di Maio ha indicato come “responsabili del disastro” quattro ex amministratori, provenienti dall’ambiente politico, metà del centrodestra e metà del centrosinistra. Il suo intento,

Di Maio in pressing per modifiche al Dl Carige : Roma, 1 feb., askanews, - Sarà in aula alla Camera dall'11 febbraio il dl Carige, altro dossier sul quale emergono differenze all'interno della maggioranza di governo. La Lega è orientata a non ...

Carige - Di Maio attribuisce crisi a "gestione scellerata" e "commistioni politica" : La crisi di Carige è colpa di una 'gestione scellerata' e delle 'commistioni con la politica'. Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, in audizione alla Camera

Crisi Carige - Di Maio rivela commistione politica-banchieri e fa i nomi dei colpevoli : Il governo Lega-M5S aveva ricevuto pesanti critiche dopo il salvataggio della Banca Carige. Le critiche arrivavano non in quanto si pensasse che il salvataggio fosse stato un atto sbagliato, ma perchè risultava esser praticamente simile a quanto attuato da precedenti governi. Con il salvataggio della Carige, infatti, i grillini hanno messo in scena quello che prima criticavano agli altri governi quando loro stavano all’opposizione. Sono rimaste ...