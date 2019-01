Sekiro Shadows Die Twice: Miayazaki svela come funziona il respawn

gamerbrain

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Una delle caratteristiche che contraddistingueDiedai tanti titoli From Software, risiede nella possibilità di resuscitare all’istante in caso di morte, caratteristica messa in bella mostra dal team fin dal primo trailer mostrato durante l’E3. Quest’oggi Miyazaki ci spiega quante volte e in che modo è possibile sfruttare ililMiyazaki spiega:Anche se è possibile resuscitare in caso di morte, non aspettatevi di poterlo fare liberamente tutte le volte che desiderate. Per resuscitare avrete bisogno di punti Kaisei, inoltre potrete utilizzare l’abilità in modo limitato.Se ad esempio resuscitate, anche se avete i punti per farlo una seconda, una terza volta e cosi via dicendo, dovrete attendere diverso tempo. Abbiamo imposto questi limiti per ...