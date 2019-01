Sampdoria | via vai in attacco ma non solo | Depaoli sostituisce Sala

Calciomercato - la Sampdoria cambia strategia in uscita : via Defrel - Kownacki verso la permanenza : Sampdoria alle prese con un’uscita importante in attacco dopo l’arrivo di Gabbiadini alla corte di mister Giampaolo L’attacco della Sampdoria sta subendo un notevole mutamento in questo Calciomercato invernale. L’arrivo di Manolo Gabbiadini ha portato nuova linfa in rosa, ma a tale innesto corrisponderà per forza di cose un addio importante. Dapprima si pensava che a fare le valigie sarebbe stato Dawid Kownacki, al ...

Sampdoria - nuove voci sulla cessione : coinvolto anche Vialli : Le voci sulla possibile cessione della Sampdoria da parte di Massimo Ferrero tornano ad essere protagoniste. Tanto che, secondo Il Secolo XIX, quello di domani potrebbe essere l’ultimo Natalae doriano per l’attuale patron. Le riflessioni sul futuro proseguono, quindi, alla luce anche dell’operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di 2,6 milioni […] L'articolo Sampdoria, nuove voci sulla cessione: coinvolto ...

La Sampdoria verso la cessione. Anche Vialli nelle trattative : Il Natale 2018, cioè domani, potrebbe essere l'ultimo di Massimo Ferrero presidente della Sampdoria. Indipendentemente dalle ultime vicende giudiziarie che hanno coinvolto l'imprenditore, le ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - via Quagliarella? Ecco il sostituto : Calciomercato Sampdoria – Si è giocata una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo Lazio e Sampdoria che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, pareggio al’ultimo respiro firmato da Saponara. Ma a tenere banco è anche e soprattutto il Calciomercato, in particolar modo continuano a circolare le voci su un possibile addio di Fabio Quagliarella, tentato dall’esperienza al Milan, ...

Gianluca Vialli - l’affetto delle curve di Sampdoria e Juventus : “Vinci questa battaglia” : Dopo gli striscioni apparsi durante il match di Champions League contro il Valencia, i tifosi della Juventus continuano a far sentire il proprio sostegno al loro ex attaccante Gianluca Vialli, che ha recentemente raccontato della sua battaglia contro un tumore. “Hai combattuto per la nostra maglia. Forza Gianluca vinci questa battaglia”. Così recita il cartello mostrato dalla curva bianconera durante il match vinto a Firenze per 3-0 ...

“Noi ti amiamo e ti adoriamo - tu sei meglio di Pelè” : cori da brividi per Vialli durante Sampdoria-Bologna [VIDEO] : Spettacolo incredibile al Ferrari: i cori per Vialli sono da brividi durante l’anticipo del sabato sera tra Sampdoria e Bologna Un sabato sera da brividi: durante l’anticipo della 14ª giornata di Serie A tra Sampdoria e Bologna, l’omaggio dei tifosi del Ferrari di Genova a Vialli è stato incredibile. Striscioni e cori per l’ex calciatore che ha di recente dichiarato di lottare contro il tumore. I tifosi della curva ...

Vialli - i tifosi della Juventus e della Sampdoria si stringono attorno all’ex beniamino [FOTO] : 1/3 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 01 12 2018 Genova - (Italia) Sport ...

Sampdoria - Kownacki avvisa la società : “O gioco o vado via” : È stato una delle sorprese dello scorso campionato quando ha replicato la stagione di Schick dell’anno precedente: Dawid Kownacki, infatti, spesso si è rivelato decisivo partendo dalla panchina. Questo sembrava potergli fare ottenere più spazio nella stagione in corso in cui però ha disputato solo 125 minuti. A tal proposito, l’attaccante ha rilasciato un’intervista a przegladsportowy.pl: “Non ho accumulato ...