Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi - 31 Gennaio : il Sagittario non si preclude nulla - e gli altri segni? : Leggi l'Oroscopo di oggi 31 Gennaio di Paolo Fox: scopri i segni zodiacali in ascesa. Oroscopo Paolo Fox 31 Gennaio.

Oroscopo Sagittario per il mese di febbraio : energia in campo professionale : Il secondo mese dell'anno, quello più corto, è giunto. Scopriamo gli astri con le stelle per tutti i nati sotto il segno del Sagittario. Di seguito, l'Oroscopo con l'amore, la salute ed il lavoro per il periodo compreso tra il primo ed il 28 febbraio 2019. L'inizio del nuovo anno per il segno del Sagittario è stato particolarmente positivo; molteplici i pianeti favorevoli, come Marte, Venere e Giove. In campo lavorativo è stato possibile portare ...

Oroscopo 30 gennaio : Cancro dubbioso - Bilancia problematica - Sagittario forte : gennaio sta ormai per concludersi. Toro e Cancro potrebbero essere in preda ai dubbi, mentre la Vergine sarà pervasa dallo stress. Scopriamo le previsioni degli astri per mercoledì 30 gennaio. Da Ariete a Vergine Ariete: pretendete molto dalla vita, ma non dovete essere frettolosi: ogni cosa si realizzerà con impegno e sacrificio. Sul lavoro state dando il massimo e avete degli obbiettivi ben precisi. In amore potrebbero esserci importanti ...

Oroscopo della settimana : volano il Toro e il Sagittario : Le previsioni relative all'Oroscopo che va da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio presentano delle aspettative piuttosto interessanti per i segni zodiacali del Toro e Sagittario. Secondo il volere dei corpi celesti Marte e Saturno, questa settimana sarà piena di sorprese per il Cancro mentre avremo delle novità in amore per Vergine e Bilancia. Ecco le previsioni per tutti e dodici i segni per quanto concerne la prossima settimana....Continua ...

Oroscopo 3 febbraio : passione per Gemelli - tradimenti per Sagittario : Lo zodiaco di domenica 3 febbraio prevede una giornata con un alto tasso erotico per i Gemelli, mentre ci saranno delle discussioni all'orizzonte per la Bilancia e dei tradimenti per il Sagittario. Meglio la Vergine e il Cancro. Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: sarà una domenica di relax, di soddisfazione e di equilibrio con il partner. Anche se leggermente "piantagrane" il lavoro non sarà particolarmente determinante per il vostro ...

Oroscopo martedì 29 gennaio - previsioni su amore e lavoro : Sagittario top del giorno : L'Oroscopo del giorno 29 gennaio presenta in anteprima le nuove previsioni astrali relative alla giornata di martedì. In evidenza in questa sede, come di routine, l'andamento relativo ai comparti legati all'amore e al lavoro, indirizzati ai soli simboli astrali compresi dalla Bilancia fino a Pesci. Diciamo subito che il prossimo martedì nasce sotto i buoni auspici della Luna in Sagittario: con questa ottima base astrologica si sviluppa e cresce ...

L'oroscopo di domenica 27 gennaio : matrimonio per il Sagittario - Bilancia lunatico : L'appuntamento astrale di domenica 27 gennaio delL'oroscopo giornaliero vede protagonista il transito della Luna in Bilancia. Questo astro guida, divenuto musa ispiratrice per i poeti greci, sublima le emozioni portandole all'ennesima potenza. Analizziamo come i segni zodiacali cambino d'umore grazie a questi influssi lunari, divenendo capricciosi, incostanti nei sentimenti o vivendo l'amore con impeto. Buona lettura delle previsioni ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni - oggi 25 gennaio 2019 : rivoluzioni in arrivo per il Sagittario mentre... : OROSCOPO PAOLO Fox, oggi 25 gennaio 2019: Acquari giornate interessanti in questo weekend, Pesci fine settimana in crescita, tutti gli altri segni?

Oroscopo del giorno 26 gennaio : weekend da favola per Pesci e Sagittario - Aquario in panne : L'Oroscopo del giorno 26 gennaio porta in primo piano la classifica stelline e le previsioni riguardanti l'imminente inizio weekend. Si segnalano novità interessanti in amore per due segni: Pesci e Sagittario, mentre promette molto bene il comparto lavorativo per gli amici della Bilancia. A proposito di segni, vogliamo ricordare che sotto osservazione in questo contesto vi è l'Astrologia applicata agli ultimi sei simboli zodiacali, valutati come ...

