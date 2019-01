Come Facebook ha provato a impossessarsi dei tuoi dati

Facebook ha pagato gli utenti per scoprire Come utilizzavano lo smartphone : Aziende che ci pagano in cambio dei nostri dati personali è un modello del futuro teorizzato dai futurologi, che immaginano un domani senza lavoro causa robot con le grandi società del mondo hi-tech a garantirci un reddito universale. In attesa di capire se la profezia si avvererà, un esperimento su piccola scala è avvenuto negli ultimi anni con Facebook, a caccia di informazioni ...

Come contattare Facebook : Dato che avete bisogno di esporre un problema o chiedere risposta a un dubbio al team di supporto del popolare social network blu di Mark Zuckerberg, cercate una guida che vi indichi nello specifico Come leggi di più...

Come ripristinare Facebook : Dopo aver deciso di sospendere momentaneamente il vostro account del popolare social network blu, cercate una soluzione su Internet che vi spieghi nello specifico Come ripristinare Facebook così da poter tornare a utilizzare il vostro leggi di più...

Chiude Facebook Moments - ecco Come salvare foto e album : (foto: Facebook) Nelle speranze di Facebook sarebbe dovuta diventare l’app definitiva per la condivisione di foto e ricordi con i parenti e le cerchie di amici più strette, ma a quanto pare Facebook Moments non ha avuto il successo sperato. L’app — ha annunciato proprio il social network — sta per essere disattivata e a partire dal 25 febbraio non sarà più accessibile. Effettivamente non saranno in molti a ricordare con precisione di ...

Facebook Moments chiude il 25 febbraio : Come salvare le tue foto e video : Facebook Moments, l’app mobile standalone progettata per consentire agli utenti di condividere privatamente foto e video, sarà chiusa in modo definitivo il 25 febbraio. La società di Menlo Park lo ha ufficializzato a causa dell’inutilizzo da parte degli utenti.Se sei tra i pochi che ha utilizzato l’App potrai comunque salvare tutte le immagini e video salvati tramite l’applicativo. Ci sono due modi per esportare e ...

Come unire due pagine Facebook : Un po’ di tempo fa avete deciso di creare due pagine sul noto social network di Mark Zuckerberg riguardanti un argomento molto simile. Visto il minor tempo a disposizione, ora vorreste capire Come unire due leggi di più...

Facebook : il 74% degli utenti non sa che il social traccia le preferenze. Ecco Come gestirle : Pew Research Center: 3 su 4 negli Usa ignora i metodi di profilazione a scopo pubblicitario del social. "Una volta mostrato come la piattaforma classifica gli interessi più della metà degli utenti (il 51%) ha affermato di non essere a proprio agio con la pratica"

#10YearChallenge - cos'è e Come puoi partecipare su Facebook e Instagram : I social continuano ad essere contagiati da nuove mode: dopo il record mondiale dell'uovo che ha raccolto 44 milioni di like diventando il post più amato di Instagram di sempre, la nuova mania che sta prendendo campo su Facebook, Instagram e Twitter è la #10YearChallenge. Cominciata negli Stati Uniti da uno sparuto gruppo di utenti, sono state le celebrità a darne risonanza, facendola diventare la prima vera tendenza social ...

Facebook Messenger non si connette - ecco Come risolvere su Android : Da quando quel furbetto di Mark Zuckerberg ha deciso di imporre il download di Messenger i numeri dell’app sono cresciuti in modo esponenziale. Il motivo di questa decisione è quella di aumentare il numero di [...]L'articolo Facebook Messenger non si connette, ecco come risolvere su Android è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Come creare foto 3D Facebook : Una delle nuove funzioni di Facebook, di cui si parla molto ultimamente, è quella di poter effettuare foto 3D che non hanno nulla a che vedere con le foto a 360°. Nonostante la procedura per poter leggi di più...

Come attivare la modalità scura su Facebook Messenger - la guida : Ricordate quando qualche giorno fa vi avevamo accennato circa la modalità scura su Facebook Messenger, attesa insieme ad altre novità con un grande aggiornamento? Il social network non si è sbottonato oltre sulla modifica grafica in questione, affermando si trattasse solo di un test Come un altro. Su Reddit, Come spesso accade, è, però, trapelato un metodo che tutti possono potenzialmente sfruttare per attivare la modalità scura su Facebook ...

Ecco Come abilitare la modalità scura su Facebook Messenger grazie ai permessi di root : È possibile abilitare la modalità scura su Facebook Messenger su ogni smartphone, a patto che abbiate i permessi di root, Ecco come fare. L'articolo Ecco come abilitare la modalità scura su Facebook Messenger grazie ai permessi di root proviene da TuttoAndroid.

Come funziona l'algoritmo anti-suicidi di Facebook e perché può essere un rischio : È passato quasi un anno da quando Facebook ha ampliato il suo programma anti-suicidi. Un pacchetto di strumenti mirati a supportare chi sta pensando di togliersi la vita. Il servizio ha un fine nobile, ma ripropone i soliti dubbi legati alla privacy degli utenti, tanto più dopo un 2018 in cui Facebook ha ammesso alcune falle che hanno esposto milioni di utenti. In breve: l'algoritmo che rileva i segnali di rischio ...