Chiusure domenicali | incardinata proposta M5S Compromesso con la Lega | 26 aperture +4

ilfattoquotidiano

: Nel giorno in cui l’#Istat certifica la recessione annunciare le chiusure domenicali mi pare francamente una provocazione #BoomEconomico - AlessiaMorani : Nel giorno in cui l’#Istat certifica la recessione annunciare le chiusure domenicali mi pare francamente una provocazione #BoomEconomico - HHotellier : RT @istbrunoleoni: Chiusure domenicali: vietare è assurdo. @seresileoni , vice direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni già alcuni mesi… - Frankartoon : RT @AlessiaMorani: Nel giorno in cui l’#Istat certifica la recessione annunciare le chiusure domenicali mi pare francamente una provocazion… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Supermercati e negozi aperti 26 domeniche l’anno, una su due con deroga per 4 festività rimesse alle Regioni. E multe fino a 60mila euro per chi viola la serrata. Potranno invece rimanere aperti tutte le domeniche dell’anno i centri storici e i negozi “di vicinato”, eccetto le festività mentre per le zone turistiche (mare, laghi, montagna) tutte lepotranno essere concentrate in alta stagione. Sono i cardini delladi legge figlia dell’accordo trae Cinque Stelle sulleche nella scorsa legislatura aveva incendiato il dibattito senza soluzione. I deputati Massimiliano De Toma e Rachele Silvestri, portavoce M5s in Commissione Attività Produttive alla Camera, hanno lavorato alladi legge di cui è relatore il leghista Andrea Dara. La norma è di fatto untra le posizioni degli azionisti del governo che in campagna ...