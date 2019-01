Allegri | ' Penalizzati dal calendario | quando becchi la serata storta vai fuori'

Blastingnews

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Ieri sera la Juventus, impegnata nella gara contro l'Atalanta, valida per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia, è stata battuta dai padroni di casa per 3-0 a causa di una brutta performance.L'analisi della sconfitta Alla fine del match, Massimlianoha rilasciato delle dichiarazioni durante le quali ha analizzato i motivi della sconfitta che hanno tagliatoi bianconeri da questo torneo al quale tenevano molto. Il tecnico innanzitutto fa i complimenti all'Atalanta perché è stata grintosa e ci ha creduto, al contrario dei suoi uomini, apparsi scarichi e demotivati. I segni di stanchezza si sono manifestati già domenica nella gara dell'Olimpico contro la Lazio, vinta in rimonta. A Bergamo invece la squadra non ha reagito ed ha incassato tre reti, senza riuscire a segnare: “Non abbiamo fatto gol dopo chissà quante partite, era lagiusta per perdere”, questa ...