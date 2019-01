Sea Watch | a Matteo Salvini l' accordo con la Ue non basta | ' Ecco le carte | indagine sulla

liberoquotidiano

: Sea Watch, Bulgherini (docente Diritto Navigazione): “Doveva attraccare in Tunisia. Comandante non decide porto sic… - fattoquotidiano : Sea Watch, Bulgherini (docente Diritto Navigazione): “Doveva attraccare in Tunisia. Comandante non decide porto sic… - petergomezblog : Sea Watch, la Corte europea dei Diritti dell’uomo respinge il ricorso per scendere a terra: “Sì assistenza dei migr… - Palazzo_Chigi : Sea Watch 3, la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Un riconoscimento del diritto per l'Italia a non farsi puntualmente invadere senza il sostegno del resto dell'Europa, ma anche una vittoria politica che dà ala forza necessaria per andare ...