Roma | mostre | eventi e appuntamenti per il weekend Tutti i dettagli

Mostre : Roma - 'Robert Mapplethorpe. L’obiettivo sensibile' in Galleria Corsini : Roma, 29 gen. (AdnKronos) - Le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano dal 15 marzo al 30 giugno prossimi, nella sede di Galleria Corsini a Roma, la mostra 'Robert Mapplethorpe. L’obiettivo sensibile', a cura di Flaminia Gennari Santori. L’esposizione prosegue il dialogo e l’intreccio tra passa

Roma capitale della cultura : mostre - eventi e appuntamenti per il weekend : Sempre per i bambini, Scienza divertente. In viaggio con Darwin , una nuova iniziativa didattica del Museo Civico di Zoologia, sabato 26 gennaio alle 15.30 - 17.30. Un vero e proprio viaggio ...

Roma - mostre e appuntamenti per il weekend : Per i bambini, la noia è bandita al Museo di Zoologia con Scienza divertente . Esperimenti e pozioni , sabato 19 gennaio , 15:30 17:30, , e Museo-game "la regina dell'Asia" , domenica 20 gennaio , 15:...

Roma. Mostre Luce in movimento e Lights Sculpture Facture : Il 24 gennaio sarà l’ultima occasione per vedere presso il Palazzo Falconieri (ViaGiulia, 1), quale sede dell’Accademia d’Ungheria in Roma,

Leonardo - Picasso e Chagall : i grandi protagonisti delle mostre del 2019 a Milano - Roma e Napoli : Un anno in compagnia dei grandi maestri dell’arte moderna e contemporanea, che si aprirà nel segno di Leonardo da Vinci e proseguirà con Antonello da Messina, Picasso e Chagall. I principali musei di Milano, Roma e Napoli hanno già annunciato il ricco calendario di esposizioni in programma per questo 2019: ecco gli appuntamenti imperdibili.Continua a leggere

Eventi - mostre - incontri culturali a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi : Alla Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, il 1 gennaio 2019 dalle 10 alle 13, nell'ambito della Festa di Roma, manifestazione La luna gira il mondo. Racconti, note e sapori dal ...

Roma : mostre - eventi e appuntamenti per il weekend : Al Museo di Zoologia Scienza divertente. Fossili e tracce del passato sabato 15 dicembre alle 15.30 " 17.30, alla ricerca di fossili, ossa e scheletri all'interno di uno scavo paleontologico per ...

Roma : Di Maio - ora Raggi ha governo amico - dimostreremo che può cambiare : Roma, 11 dic. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - A Roma "quel che non ha funzionato in questi due anni è stato un governo centrale e un governo regionale che facevano la guerra alla città di Roma. In legge bilancio ci saranno, in quota investimenti, i soldi per Roma, perché la Capitale ha bisogno di

Le mostre da visitare a dicembre a Roma - Milano e Napoli - aspettando il Natale : Dall’arte fiamminga di Van Dyck e Rubens fino alla bellissima pala d’altare del Perugino. Gli appuntamenti di dicembre con l’arte a Roma, Milano e Napoli sono tanti: quale migliore occasione per trascorrere le feste natalizie che si avvicinano? Ecco alcune delle mostre imperdibili nelle grandi città italiane.Continua a leggere