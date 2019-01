Milan | Piatek risveglio da re E giro in centro con Paulina

Piatek è già idolo : ecco il nuovo coro dei tifosi del Milan : TORINO - Higuain chi? L'addio del 'Pipita' pare già essere stato dimenticato. Per nulla doloroso, quasi provvidenziale. A far felici i tifosi del Milan ora è il nuovo idolo Piatek , arrivato con un ...

Cutrone-Piatek - e ora? Milan : cronaca di un caso annunciato : Piatek ha fatto la differenza, negli ultimi venti metri è un cecchino". Gattuso fotografa così l'exploit del Robocop appena spiovuto dalla Bassa Slesia. "L'avevo detto che ero pronto e ho fatto ...

Milan - Piatek risveglio da re : in giro con la sua Paulina : Non dev'essere stato sgradevole il risveglio di Krzysztof Piatek, dopo la prima partita da titolare con la maglia del Milan, quella che sognava da bambino: subito una doppietta, bella e importante, ...

“Pom Pom Pom Pom” - Piatek ‘spara’ via le perplessità : il polacco infiamma San Siro e per i tifosi del Milan è già un idolo : “Pom Pom Pom Pom”, Piatek è già un idolo per i tifosi del Milan. Ma facciamo un passo indietro. Ultimi settimane caldissime in casa rossonera, il Milan deve fare i conti con il caso Higuain, stagione al di sotto delle aspettative per il Pipita, raramente decisivo in fase realizzativa ed in più con la testa altrove già da diverso tempo. La rottura sembra ormai inevitabile, l’attaccante spinge per riabbracciare Maurizio ...

Piatek pistolero - il nuovo coro dei tifosi del Milan è già virale. VIDEO : Si è sbloccato con il primo tiro in porta dall'avvento in rossonero, 15 minuti più tardi ha concesso il bis con una grande giocata su Koulibaly. Non ci sono parole per l'esordio da titolare al Milan ...

Milan - Piatek San Siro è tuo! Higuain è già un ricordo : Krzysztof Piatek ha conquistato San Siro e lo ha fatto a suon di gol e non solo. Il centravanti polacco ha dimostrato a tutti, come se non fosse già chiaro, di avere ‘la fame’ del campione.Poco meno di una partita intera per conquistare tutti. Questo è quello che è accaduto a Krzysztof Piatek che ha spazzato via ogni dubbio circa il suo acquisto da parte del Milan. Nei giorni scorsi qualcuno ha parlato di rischio enorme corso ...

Milan - è già Piatek-Mania : il coro dei tifosi rossoneri impazza sui social : "Sono nato pronto, voglio solo segnare". Detto fatto. Piatek l'aveva annunciato in occasione della sua presentazione e alla prima da titolare a San Siro non ha tradito i tifosi del Milan. In appena 27 ...

Piatek si prende il Milan a colpi di gol : tutto San Siro "spara" con il polacco : Rino Gattuso lo ha paragonato a John Dahl Tomasson e a Robocop. In effetti il primo gol segnato al Napoli ha tanto della freddezza nordica del danese, mentre il secondo è da autentico... Robot. Un ...

Un polacco al Milan con il numero 19 - è stato Leonardo a 'consigliare' Piatek : Nel corso della presentazione di Piatek al Milan, è stata inevitabile una domanda sul numero di maglia. Leonardo ha risposto dicendo che il bomber polacco avrebbe voluto la numero 9, ma il direttore sportivo rossonero ha affermato che la 9 deve essere meritata, suggerendogli la numero 19. Dopo il mai dimenticato Pippo Inzaghi, infatti, il Milan non ha mai avuto fortuna con i numeri 9 che si sono alternati. Il primo a fallire è stato il ...

Milan - anche Koulibaly esalta Piatek : “attaccante molto forte - sono dispiaciuto di non averlo fermato” : Kalidou Koulibaly in seria difficoltà contro Piatek nei quarti di Coppa Italia: il difensore del Napoli dispiaciuto per la sconfitta contro il Milan e per la sua gara sottotono in marcatura del polacco Doppio confronto ravvicinato con il Milan davvero complicato per il Napoli. Dallo scialbo 0-0 in campionato all’eliminazione dalla Coppa Italia, primo grande obiettivo stagionale sfumato dopo l’auspicio di passare i gironi di ...

Milan - tutti i numeri di Piatek : in Europa lo battono solo in tre. E ha segnato coi primi due tiri in porta : diventato una star di martedì il signor Venerdì, perché questo è quello che vuol dire il suo cognome in polacco: il quinto giorno della settimana, quello prima del weekend che da sempre si lega al ...

Milan-Napoli - Piatek : “Aspettavo una notte così” – Il video della doppietta : MILAN NAPOLI Piatek – Krzysztof Piatek fa il suo esordio in campo dal primo minuto e subito fa la differenza: con una doppietta nel primo tempo porta il Milan in semifinale di Coppa Italia eliminando il Napoli. Squadre in campo nel primo tempo con formazioni molto diverse da quelle di sabato scorso in campionato con […] L'articolo Milan-Napoli, Piatek: “Aspettavo una notte così” – Il video della doppietta proviene ...

Coppa Italia - Gattuso carica il Milan : 'Piatek è un cecchino - grande prova di gruppo. Ora testa alla Roma' : Gattuso esalta i meriti del Milan dopo il successo in Coppa Italia che ha spalancato le porte delle semifinali ai rossoneri: da Piatek e Bakayoko, piovono complimenti per tutti, senza mai abbassare la ...