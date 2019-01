Italia sull' orlo della recessione | imprese in difficoltà anche a inizio 2019

FINANZA E POLITICA/ Il gioco di specchi sullo spread Italiano : Giovanni Tria ha pronunciato delle parole sul debito italiano e sullo spread su cui val la pena svolgere alcune utili riflessioni

Sea Watch - la guerra nella chat segreta di Forza Italia sulla Prestigiacomo : "Una baracconata - smettetela" : L'assalto di Stefania Prestigiacomo alla Sea Watch a bordo del suo barchino ha fatto scoppiare ancora una volta la guerra civile all'interno di Forza Italia. Come riporta il Tempo, nella chat dei senatori azzurri la mossa dell'ex ministro ha scatenato le critiche più feroci, soprattutto di Licia Ron

“La verità sulla pasta Italiana” : dai pesticidi alle microtossine - le marche vincitrici e quelle bocciate : La puntata di Striscia la Notizia andata in onda giovedì 17 gennaio ha presentato una scottante inchiesta pubblicata dalla rivista Il Salvagente, mensile edito da Matteo Fago e diretto da Riccardo Quintili, che è stato ospite della trasmissione all’interno della fortunata rubrica alimentare “È tutto un magna magna” condotta da Max Laudadio. Striscia la Notizia è lo storico programma televisivo, in onda sulle reti Mediaset dal lontano 1988, a ...

Coppa Italia 2019 : quarti di finale al via - in diretta sulla Rai : Milan-Napoli L’ultima settimana di gennaio, come da tradizione, è dedicata alla Coppa Italia. Si giocano i quarti di finale che, come nel turno precedente, non prevedono andata e ritorno ma partite secche, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore. Quattro match in tre giorni, che la Rai - che detiene in esclusiva i diritti tv della competizione – garantirà in diretta su Rai 1 e Rai 2. Anche in questo caso, non ci saranno ...

L’indagine dell’AESVI sull’industria Italiana dei videogiochi : Tra le notizie che circolano in questi ultimi giorni riguardo il mondo videoludico ce n’è una in particolare che merita la dovuta attenzione perché ci tocca da vicino come italiani e ci permette di avere un quadro preciso circa la situazione dell’industria nazionale in questo settore dell’intrattenimento. Infatti in occasione del Games Industry Day 2019, l’AESVI ha presentato il 23 gennaio presso la Casa del Cinema di ...

Arrivano i giorni della Merla e portano neve sull'Italia : Roma, 29 gen., askanews, - Siamo ufficialmente entrati, da oggi, nella 'tre giorni' denominati, secondo tradizione, come quelli della Merla, ovvero quelli tradizionalmente più freddi dell'anno. Spesse ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i punti deboli e di forza dell’Italia. Si punta sull’esperienza - un peccato per gli infortuni : Quattro giorni all’esordio. La Nazionale italiana di Rugby si prepara alla trasferta scozzese: sabato inizierà il proprio cammino nel Sei Nazioni a Murrayfield contro i padroni di casa della Scozia in un incontro già decisivo, dove la banda di Conor O’Shea andrà a caccia di una vittoria che manca ormai da tre edizioni del torneo agli azzurri. Andiamo a scoprire i punti di forza e i punti deboli della Nazionale tricolore. punti di ...

Il Montani approda a Pechino : le sue ricerche sulle bioplastiche rappresenteranno l'Italia : Il Concorso di Creatività Scientifica di Pechino , BYSCC, è un evento su scala mondiale ospitato dall'Associazione per la Scienza e la Tecnologia di Pechino, dalla Commissione per la proprietà ...

Coppa Italia - la Fiorentina ospita la Roma : la gara in diretta sulla Rai : I toscani e i giallorossi si affrontano in un quarto di finale dall'esito per nulla scontato. Ecco come seguire l'incontro in Tv e in streaming. L'articolo Coppa Italia, la Fiorentina ospita la Roma: la gara in diretta sulla Rai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Allerta Meteo - prima tempesta Atlantica in azione sull’Italia : forti venti e piogge sulle Regioni tirreniche - caldo anomalo [LIVE] : 1/16 ...

Alessandro Borghi - cinque curiosità sull'attore Italiano : Alessandro Borghi è uno tra gli attori italiani più apprezzati per le sue performance sul piccolo e grande schermo. Una delle sue parti di maggior successo è stata l'interpretazione della tragica storia di Stefano Cucchi, apprezzata dagli stessi familiari del ragazzo deceduto. Adesso è al lavoro con la serie tv Diavoli, con Patrick Dempsey, su Sky. Di seguito cinque curiosità sull'attore italiano.

Meteo Protezione Civile domani : nuovo impulso perturbato sull'Italia : Nella giornata di domani un nuovo impulso perturbato interesserà la penisola, portando piogge e locali temporali sulle regioni centro-meridionale, in particolare sui settori occidentali. Ecco il...

Prestigiacomo sulla Sea Watch 3 - imbarazzo in Forza Italia : "Berlusconi non sapeva" : In Forza Italia si apre il caso Prestigiacomo dopo che la deputata azzurra, classe 1966, questa mattina ha preso parte al blitz 'bipartisan' a bordo della Sea Watch 3 . A sorpresa c'era anche lei, ...

Shoah - alla Casina dei Vallati la mostra sulla diplomazia Italiana e la persecuzione degli ebrei : ' Solo il dovere, oltre il dovere. La diplomazia italiana di fronte alla persecuzione degli ebrei , 1938 - 1943, '. Si intitola così la mostra che apre lunedì 28 gennaio alla Casina dei Vallati di ...