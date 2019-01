I superbatteri hanno raggiunto anche il Circolo Polare Artico

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) In uno dei luoghi più incontaminati sono stati trovati geni di batteri resistenti agli antibiotici: secondo una ricerca effettuata da un team internazionale delle università di Newcastle, York e Kansas e dall’Accademia cinese delle scienze, i geni blaNDM-1, osservati per la prima volta in India nel 2008, sono stati rilevati per la prima volta nell’, dove sarebbero giunti perché trasportati nell’intestino di animali selvatici, uccelli e persone, ed espulsi con le feci. Il DNA estratto da 40 campioni di batteri prelevati dal suolo in 8 punti nella regione del Kongsfjorden, nell’arcipelago norvegese delle Svalbard, ha consentito di individuare 131 geni resistenti agli antibiotici, associati a 9 principali classi di farmaci. I batteri che presentano questi geni sono oggetto di monitoraggio da parte delle autorità sanitarie in tutto il mondo perché riescono a ...