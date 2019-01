ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Decretone, se le spese superano gli stanziamenti scattano rimodulazione del reddito e tagli ai ministeri - sadape54 : RT @fattoquotidiano: Decretone, se le spese superano gli stanziamenti scattano rimodulazione del reddito e tagli ai ministeri - erregi69 : Decretone, se le spese superano gli stanziamenti scattano rimodulazione del reddito e tagli ai ministeri - fattoquotidiano : Decretone, se le spese superano gli stanziamenti scattano rimodulazione del reddito e tagli ai ministeri -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Due clausole di salvaguardia che prevedono la sospensione e successiva “” dell’ammontare deldi cittadinanza e tagli aglidei ministeri in caso di eccesso di spesa rispetto alle risorse stanziate per gli interventi sulle pensioni. Le prevede ilsulle due misure bandiera di Movimento 5 Stelle e Lega, pubblicato in Gazzetta ufficiale lunedì e ora all’esame del Senato per la conversione in legge. La relazione tecnica dettaglia l’ammontare degliper i due interventi e i tempi e modi del monitoraggio delle uscite per evitare di far deragliare i conti.Per ile le pensioni di cittadinanza ci sono nel 2019 5,6 miliardi totali, che salgono a 6,7 aggiungendo i 274 milioni previsti per continuare a erogare il Rei fino ad aprile, 600 milioni per il rafforzamento dei centri per l’impiego, 200 ...